אוסטרליה החליטה לגרש את שגריר איראן, בעקבות מידע על מימון איראני למתקפות אנטישמיות בשטחה

ממשלת אוסטרליה הודיעה היום על גירוש שגריר איראן, אחמד סאדקי, והכרזתו כ"אישיות לא רצויה", לאחר שמנגנוני המודיעין במדינה הגיעו ל"מסקנה מטרידה" כי איראן עמדה מאחורי לפחות שתי תקיפות אנטישמיות בסידני ובמלבורן במהלך 2024.

מדובר בצעד חריג במיוחד – הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שאוסטרליה מגרשת שגריר זר.