לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה הכריזה קנברה על שגריר זר כ"אישיות לא רצויה" והחזירה את צוות השגרירות מטהראן. ראש ממשלת אוסטרליה: "מדובר במעשי תוקפנות חריגים ומסוכנים של מדינה זרה על אדמת אוסטרליה"
דורון פסקין | 26 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
אוסטרליה החליטה לגרש את שגריר איראן, בעקבות מידע על מימון איראני למתקפות אנטישמיות בשטחה
ממשלת אוסטרליה הודיעה היום על גירוש שגריר איראן, אחמד סאדקי, והכרזתו כ"אישיות לא רצויה", לאחר שמנגנוני המודיעין במדינה הגיעו ל"מסקנה מטרידה" כי איראן עמדה מאחורי לפחות שתי תקיפות אנטישמיות בסידני ובמלבורן במהלך 2024.
מדובר בצעד חריג במיוחד – הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שאוסטרליה מגרשת שגריר זר.
ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, מסר במסיבת עיתונאים כי טהראן הייתה אחראית להצתת בית הקפה הכשר Lewis Continental ברובע בונדי שבסידני באוקטובר 2024, וכן להצתת בית הכנסת "עדס ישראל" במלבורן בדצמבר אותה שנה. בשני המקרים לא היו נפגעים.
