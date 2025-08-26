בחירות לפרלמנט ללא המיעוטים: סוריה דוחה את ההצבעה במחוזות הכורדים והדרוזים

הוועדה העליונה לבחירות בסוריה הודיעה על החלטה תקדימית לדחיית הבחירות לפרלמנט במחוזות אל-חסכה, א-רקה וא-סווידא, בתירוץ של "אי-יציבות ביטחונית". מדובר בצעד שמעולם לא ננקט, אפילו בשנות מלחמת האזרחים הקשות, כאשר שטחים נרחבים לא היו בשליטת משטרו של בשאר אסד. מחוזות אלו הם של שניים מהמיעוטים בסוריה, הכורדים והדרוזים.

דובר הוועדה, נוואר נג'מה, הסביר כי ההחלטה נועדה "להבטיח ייצוג הוגן לפרלמנט", והיא תיכנס לתוקף "עד שתיווצר סביבה מתאימה ובטוחה". לדבריו, המושבים שיועדו למחוזות אלה "יישמרו עד לקיום הבחירות במועד קרוב ככל האפשר".