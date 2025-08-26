 בחירות לפרלמנט ללא המיעוטים: סוריה דוחה את ההצבעה במחוזות הכורדים והדרוזים
הוועדה העליונה לבחירות הודיעה על ההחלטה בטענה ל"אי-יציבות ביטחונית", וטענה כי היא תישאר בתוקף "עד שתיווצר סביבה מתאימה ובטוחה". הכורדים קוראים לקהילה הבין-לאומית שלא להכיר בבחירות

יוני בן מנחם | 26 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

הוועדה העליונה לבחירות בסוריה הודיעה על החלטה תקדימית לדחיית הבחירות לפרלמנט במחוזות אל-חסכה, א-רקה וא-סווידא, בתירוץ של "אי-יציבות ביטחונית". מדובר בצעד שמעולם לא ננקט, אפילו בשנות מלחמת האזרחים הקשות, כאשר שטחים נרחבים לא היו בשליטת משטרו של בשאר אסד. מחוזות אלו הם של שניים מהמיעוטים בסוריה, הכורדים והדרוזים.

דובר הוועדה, נוואר נג'מה, הסביר כי ההחלטה נועדה "להבטיח ייצוג הוגן לפרלמנט", והיא תיכנס לתוקף "עד שתיווצר סביבה מתאימה ובטוחה". לדבריו, המושבים שיועדו למחוזות אלה "יישמרו עד לקיום הבחירות במועד קרוב ככל האפשר".

בצפון מזרח סוריה התקבלה ההחלטה בזעם. "המנהל האוטונומי" ו"מועצת סוריה הדמוקרטית" של הכורדים טוענים כי מדובר בהמשך ל"מדיניות ההדרה" של הממשלה בסוריה. בהודעה רשמית נמסר כי המהלך מנוגד להסכם 10 במרץ בין נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לבין המיעוט הכורדי, שנועד להבטיח את השתתפות כלל המרכיבים בחברה הסורית בקבלת ההחלטות הלאומיות.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 29 במרץ 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 29 במרץ 2025 | צילום: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

