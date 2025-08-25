 החשש ברצועה מכיבוש העיר עזה
גורמים בכירים בישראל מסבירים כי העיר עזה היא עמוד השדרה של שלטון חמאס ולכיבושה יהיו משמעויות נרחבות

יוני בן מנחם | 25 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

מאז החלטת הקבינט הביטחוני להשתלט על העיר עזה, גוברים החששות בקרב תושבי הרצועה, ובמיוחד בהנהגת חמאס, מהמהלך הצפוי.

גורמים בכירים בתנועת פת"ח בעזה, הנמצאים בקשר עם הנהגת חמאס, אומרים כי זו הייתה הסיבה העיקרית לכך שחמאס הסכים לקבל את הצעת המתווכות לעסקה חלקית והפסקת אש ל-60 ימים, בניסיון לשבש את המהלך הישראלי ולהרוויח זמן כדי לשקם את כוחותיו ברצועה.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי העיר עזה היא עמוד השדרה של חיי הרצועה, שבו מרוכזים מטות השליטה הצבאית והאזרחית של חמאס, וכיבושה יהיה משמעותי. להערכתם, בעיר עזה מסתתר עז א-דין אלחדאד, המפקד הנוכחי של הזרוע הצבאית של חמאס, שהחליף את מוחמד סינוואר לאחר שחוסל בידי ישראל, וסגנו ראא'ד סעד.

כוחות צה״ל על הגבול עם רצועת עזה, 18 באוגוסט 2025

כוחות צה״ל על הגבול עם רצועת עזה, 18 באוגוסט 2025 | צילום: Elke Scholiers/Getty Images

