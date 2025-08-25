החשש ברצועה מכיבוש העיר עזה

מאז החלטת הקבינט הביטחוני להשתלט על העיר עזה, גוברים החששות בקרב תושבי הרצועה, ובמיוחד בהנהגת חמאס, מהמהלך הצפוי.

גורמים בכירים בתנועת פת"ח בעזה, הנמצאים בקשר עם הנהגת חמאס, אומרים כי זו הייתה הסיבה העיקרית לכך שחמאס הסכים לקבל את הצעת המתווכות לעסקה חלקית והפסקת אש ל-60 ימים, בניסיון לשבש את המהלך הישראלי ולהרוויח זמן כדי לשקם את כוחותיו ברצועה.