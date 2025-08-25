 דיווח בסוריה: פעילות צבאית ישראלית חריגה; הוקמה עמדה צבאית בנקודה אסטרטגית במורדות החרמון
ארגון התצפית הסורית לזכויות אדם דיווח על מספר פשיטות קרקעיות וירי בכפרים שבמחוזות דמשק וקוניטרה

דורון פסקין | 25 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

ארגון התצפית הסורית לזכויות אדם דיווח היום על פעילות חריגה של כוחות צה"ל באזור הגבול של סוריה עם ישראל. על פי הדיווח, בוצעו מספר פשיטות קרקעיות וירי בכפרים שבמחוזות דמשק וקוניטרה.

האירוע המרכזי, לפי הארגון, התרחש באזור בית ג'ן, למרגלות החרמון בצד הסורי. לפי הדיווח, כוח ישראלי המונה כ-11 כלי רכב צבאיים ומספר לא ידוע של חיילים חדר לאזור ופתח באש, אם כי לא נמסר מה היו מטרות הירי.

במקביל, דווח על תקרית נוספת בצפון מחוז קוניטרה. כוח ישראלי מצומצם יותר נכנס לכפר ג’באתא אל-חשב, בליווי תנועת טנקים בקרבת בסיס צבאי חדש שהוקם באזור. נטען כי הפעולה נועדה לעצור "אדם מסוים" מהכפר. עוד דווח כי הכוח פשט גם על הכפר השכן טרנחה, נכנס לשלושה בתים, ולאחר מכן נסוג לעבר תל אל-חמריה.

כוחות צה״ל בצפון רמת הגולן, 26 ביוני 2025

כוחות צה״ל בצפון רמת הגולן, 26 ביוני 2025 | צילום: MICHAEL GILADI/Middle East Images/AFP via Getty Images

