דיווח בסוריה: פעילות צבאית ישראלית חריגה; הוקמה עמדה צבאית בנקודה אסטרטגית במורדות החרמון

ארגון התצפית הסורית לזכויות אדם דיווח היום על פעילות חריגה של כוחות צה"ל באזור הגבול של סוריה עם ישראל. על פי הדיווח, בוצעו מספר פשיטות קרקעיות וירי בכפרים שבמחוזות דמשק וקוניטרה.

האירוע המרכזי, לפי הארגון, התרחש באזור בית ג'ן, למרגלות החרמון בצד הסורי. לפי הדיווח, כוח ישראלי המונה כ-11 כלי רכב צבאיים ומספר לא ידוע של חיילים חדר לאזור ופתח באש, אם כי לא נמסר מה היו מטרות הירי.