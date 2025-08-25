בכיר איראני טוען כי רוסיה העבירה לישראל מידע מודיעיני על מערכות ההגנה האווירית האיראניות

חבר המועצה האיראנית לאבטחת אינטרס המשטר, מוחמד סאדר, האשים אמש את רוסיה, בהתבטאות פומבית חריגה, את רוסיה כי העבירה לישראל מידע מודיעיני על מיקומן ומאפייניהן של מערכות ההגנה האווירית באיראן – מידע שאפשר לישראל להשמידן.

לדבריו, מדובר ב"דקירה בגב" מצד מוסקבה בעיצומה של מלחמת 12 הימים מול ישראל בחודש יוני האחרון, הוכחה לכך ש"הברית האסטרטגית עם רוסיה אינה בעלת כל ערך".