מוחמד סאדר, דמות ותיקה במחנה השמרני וחבר במועצה לאבטחת אינטרס המשטר, השמיע ביקורת חריגה וטען כי "הברית האסטרטגית עם רוסיה אינה בעלת כל ערך"
דורון פסקין | 25 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
בכיר איראני טוען כי רוסיה העבירה לישראל מידע מודיעיני על מערכות ההגנה האווירית האיראניות
חבר המועצה האיראנית לאבטחת אינטרס המשטר, מוחמד סאדר, האשים אמש את רוסיה, בהתבטאות פומבית חריגה, את רוסיה כי העבירה לישראל מידע מודיעיני על מיקומן ומאפייניהן של מערכות ההגנה האווירית באיראן – מידע שאפשר לישראל להשמידן.
לדבריו, מדובר ב"דקירה בגב" מצד מוסקבה בעיצומה של מלחמת 12 הימים מול ישראל בחודש יוני האחרון, הוכחה לכך ש"הברית האסטרטגית עם רוסיה אינה בעלת כל ערך".
בריאיון ששודר בטלוויזיה האיראנית טען סאדר כי "רוסיה תמכה בישראל מיום הקמתה ושמרה לאורך השנים על נטייה מובנית לטובתה", בין היתר בשל "קליטת מיליוני יוצאי ברית המועצות בישראל".
