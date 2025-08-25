צרפת זימנה את שגריר ארה"ב לאחר שטען כי היא לא עושה מספיק למנוע אנטישמיות

צרפת זימנה את שגריר ארה"ב, צ'ארלס קושנר, בעקבות מכתב פתוח שכתב לנשיא צרפת, עמנואל מקרון, שבו טען כי צרפת אינה נוקטת צעדים מספקים מול התגברות האנטישמיות במדינה.

במכתב, שפורסם ב־24 באוגוסט ב"וול סטריט ג'ורנל", כתב קושנר כי הוא חש "דאגה עמוקה" לנוכח "היעדר פעולה נחרצת" מצד צרפת על רקע "העלייה הדרמטית באנטישמיות", מאז פרוץ המלחמה בעזה. לדבריו, מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וכניסת צה"ל לרצועה, "קיצוניים פרו-חמאס ופעילים רדיקליים מנהלים מסע הפחדה ואלימות ברחבי אירופה".