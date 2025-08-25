השגריר צ'ארלס קושנר טען במכתב ששלח לנשיא מקרון כי הוא חש "דאגה עמוקה" לנוכח "היעדר פעולה נחרצת" מצד צרפת
צרפת זימנה את שגריר ארה"ב לאחר שטען כי היא לא עושה מספיק למנוע אנטישמיות
צרפת זימנה את שגריר ארה"ב, צ'ארלס קושנר, בעקבות מכתב פתוח שכתב לנשיא צרפת, עמנואל מקרון, שבו טען כי צרפת אינה נוקטת צעדים מספקים מול התגברות האנטישמיות במדינה.
במכתב, שפורסם ב־24 באוגוסט ב"וול סטריט ג'ורנל", כתב קושנר כי הוא חש "דאגה עמוקה" לנוכח "היעדר פעולה נחרצת" מצד צרפת על רקע "העלייה הדרמטית באנטישמיות", מאז פרוץ המלחמה בעזה. לדבריו, מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וכניסת צה"ל לרצועה, "קיצוניים פרו-חמאס ופעילים רדיקליים מנהלים מסע הפחדה ואלימות ברחבי אירופה".
קושנר, יהודי ואביו של ג'ארד קושנר, בעלה של איוונקה טראמפ, בתו של הנשיא דונלד טראמפ – קרא למקרון לאכוף בקפדנות את חוקי פשעי השנאה, להעמיד לדין עבריינים אנטישמיים "במלוא חומרת הדין", ולהימנע מכל מתן לגיטימציה לחמאס ולבני בריתו. הוא הזהיר כי תוכניתו של מקרון להכיר במדינה פלסטינית עלולה "לעודד קיצונים, להצית אלימות ולהעמיד בסכנה את חיי היהודים בצרפת".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו