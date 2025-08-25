 צרפת זימנה את שגריר ארה"ב לאחר שטען כי היא לא עושה מספיק למנוע אנטישמיות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

השגריר צ'ארלס קושנר טען במכתב ששלח לנשיא מקרון כי הוא חש "דאגה עמוקה" לנוכח "היעדר פעולה נחרצת" מצד צרפת

אורן שלום | 25 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

צרפת זימנה את שגריר ארה"ב לאחר שטען כי היא לא עושה מספיק למנוע אנטישמיות

צרפת זימנה את שגריר ארה"ב, צ'ארלס קושנר, בעקבות מכתב פתוח שכתב לנשיא צרפת, עמנואל מקרון, שבו טען כי צרפת אינה נוקטת צעדים מספקים מול התגברות האנטישמיות במדינה.

במכתב, שפורסם ב־24 באוגוסט ב"וול סטריט ג'ורנל", כתב קושנר כי הוא חש "דאגה עמוקה" לנוכח "היעדר פעולה נחרצת" מצד צרפת על רקע "העלייה הדרמטית באנטישמיות", מאז פרוץ המלחמה בעזה. לדבריו, מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וכניסת צה"ל לרצועה, "קיצוניים פרו-חמאס ופעילים רדיקליים מנהלים מסע הפחדה ואלימות ברחבי אירופה".

קושנר, יהודי ואביו של ג'ארד קושנר, בעלה של איוונקה טראמפ, בתו של הנשיא דונלד טראמפ – קרא למקרון לאכוף בקפדנות את חוקי פשעי השנאה, להעמיד לדין עבריינים אנטישמיים "במלוא חומרת הדין", ולהימנע מכל מתן לגיטימציה לחמאס ולבני בריתו. הוא הזהיר כי תוכניתו של מקרון להכיר במדינה פלסטינית עלולה "לעודד קיצונים, להצית אלימות ולהעמיד בסכנה את חיי היהודים בצרפת".

שגריר ארה"ב בצרפת, צ'ארלס קושנר, 25 במרץ 2025

שגריר ארה"ב בצרפת, צ'ארלס קושנר, 25 במרץ 2025 | צילום: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה״ל בצפון רמת הגולן, 26 ביוני 2025
דיווח בסוריה: פעילות צבאית ישראלית חריגה; הוקמה עמדה צבאית בנקודה אסטרטגית במורדות החרמון

דורון פסקין

ארגון התצפית הסורית לזכויות אדם דיווח על מספר פשיטות קרקעיות וירי בכפרים שבמחוזות דמשק וקוניטרה

מוחמד סאדר, חבר המועצה האיראנית לאבטחת אינטרס המשטר
בכיר איראני טוען כי רוסיה העבירה לישראל מידע מודיעיני על מערכות ההגנה האווירית האיראניות

דורון פסקין

מוחמד סאדר, דמות ותיקה במחנה השמרני וחבר במועצה לאבטחת אינטרס המשטר, השמיע ביקורת חריגה וטען כי "הברית האסטרטגית עם רוסיה אינה בעלת כל ערך"

נתניהו בחרמון הסורי
לשכת ראש הממשלה: ישראל מוכנה לתמוך בלבנון במאמציה לפרק את חיזבאללה מנשקו

אורן שלום

בהודעה שפרסמה הלשכה צוין כי "אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תנקוט בצעדים הדדיים, כולל צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל"

בית הזיקוק וולגוגרד
משבר דלק ברוסיה: ירידה דרמטית בייצור ועלייה חדה במחירים

דורון פסקין

השלכות המלחמה עם אוקראינה באות לידי ביטוי בצורה ניכרת בשוק הדלקים במדינה. מומחים מעריכים כי המשבר עשוי להחריף

תומכי חיזבאללה מניפים את דגל הארגון, 22 בספטמבר 2024
דיווח: חיזבאללה לא מסכים גם למסירה "סמלית" של הנשק שברשותו

דורון פסקין

על פי דיווח בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, ארגון הטרור ממשיך לאיים בעימות אם יידרש להתפרק מנשקו. אחת ההצעות שעלתה בדיונים מול הנשיא עון היא כי הצבא יגיש תוכנית לפירוק הנשק – ללא לוח זמנים מחייב

תיעוד מתקיפות חיל האוויר היום
חיל האוויר תקף בתימן באזור צנעא

צוות מגזין אפוק

מדובר צה"ל נמסר כי בין היתר הותקפו מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות כוח ואתר אחסון דלקים אשר שימשו לפעילות צבאית של החות'ים

שתפו: