 לשכת ראש הממשלה: ישראל מוכנה לתמוך בלבנון במאמציה לפרק את חיזבאללה מנשקו
בהודעה שפרסמה הלשכה צוין כי "אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תנקוט בצעדים הדדיים, כולל צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל"

אורן שלום | 25 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

לשכת ראש הממשלה פרסמה הצהרה המתייחסת להחלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו. בהצהרה נכתב כי "ישראל מעריכה את הצעד המשמעותי שנקטה ממשלת לבנון, בהנהגת הנשיא עון וראש הממשלה סלאם. ההחלטה האחרונה של מועצת השרים בלבנון לפעול לפירוק החיזבאללה מנשקו עד סוף שנת 2025 הייתה החלטה משמעותית.

"החלטה זו מסמנת הזדמנות עבור לבנון להחזיר לעצמה את ריבונותה, שיקום מוסדות המדינה, הצבא והממשל - ללא מעורבות והשפעה של גורמים שאינם מדינתיים. לאור התפתחות חשובה זו, ישראל מוכנה לתמוך בלבנון במאמציה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפעול יחד לקראת עתיד בטוח ויציב יותר עבור שתי המדינות".

עוד נכתב כי "אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תנקוט בצעדים הדדיים, כולל צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל בתיאום עם ארה"ב. כעת הזמן שישראל ולבנון יתקדמו ברוח של שיתוף פעולה, תוך התמקדות במטרה המשותפת של פירוק חיזבאללה מנשקו וקידום היציבות והשגשוג של שתי המדינות".

נתניהו בחרמון הסורי

נתניהו בחרמון הסורי | צילום: מעיין טואף, לע״מ

