 חיל האוויר תקף בתימן באזור צנעא
מדובר צה"ל נמסר כי בין היתר הותקפו מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות כוח ואתר אחסון דלקים אשר שימשו לפעילות צבאית של החות'ים

צוות מגזין אפוק | 24 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל אישר כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשתיות צבאיות של החות'ים במרחב צנעא. בין התשתיות שהותקפו: מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של החות'ים.

בהודעת דובר צה"ל צוין כי התקיפות בוצעו נוכח תקיפות חוזרת של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה.

תיעוד מתקיפות חיל האוויר היום

תיעוד מתקיפות חיל האוויר היום | צילום מסך

תומכי חיזבאללה מניפים את דגל הארגון, 22 בספטמבר 2024
דיווח: חיזבאללה לא מסכים גם למסירה "סמלית" של הנשק שברשותו

דורון פסקין

על פי דיווח בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, ארגון הטרור ממשיך לאיים בעימות אם יידרש להתפרק מנשקו. אחת ההצעות שעלתה בדיונים מול הנשיא עון היא כי הצבא יגיש תוכנית לפירוק הנשק – ללא לוח זמנים מחייב

תיעוד השריפה
הושגה שליטה על השריפה סמוך למבשרת ציון

קרן זריהן

כוחות כיבוי ממשיכים לפעול למניעת התפשטות השריפה

פליטים מעזה ליד הגבול עם מצרים, 28 באפריל 2024
דיווח: מצרים מגבירה כוננות צבאית בגבול רפיח מחשש לגל פליטים מעזה

דורון פסקין

מקורות מצרים אמרו לעיתון אלערבי אל-ג'דיד הפרו קטארי כי מצרים רואה בתרחיש בו מאות אלפי עזתים ינועו לאזור הסמוך לגבולה – "איום ישיר על ביטחונה הלאומי"

סגן אורי גרליץ ז''ל
קצין בחטיבת כפיר נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

סגן אורי גרליץ, מפקד מחלקה בגדוד שמשון, נפל בדרום הרצועה

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ
אושרו התוכניות לכיבוש העיר עזה; חמאס עדיין לא הגיב על נכונות ישראל למשא ומתן על עסקה כוללת

יוני בן מנחם

גורם מדיני אומר כי הודעת ראש הממשלה אתמול גלגלה את הכדור למגרש של חמאס, ויש להמתין ולראות אם הוא יסכים למשא ומתן על עסקה כוללת, שיתנהל תחת אש

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס, 23 באפריל 2025
הכרזתו של עבאס על הקמת ועדה לניסוח חוקה עוררה מחלוקת בזירה הפלסטינית

יוני בן מנחם

החלטת יו"ר הרש"פ עוררה ביקורת בטענה כי ההחלטה עוקפת את החוק הקיים, אל מול מצדדי המהלך שטענו כי מדובר בצעד אסטרטגי שמטרתו להעביר מסר לקהילה הבין לאומית

