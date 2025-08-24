חיל האוויר תקף בתימן באזור צנעא

צה"ל אישר כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשתיות צבאיות של החות'ים במרחב צנעא. בין התשתיות שהותקפו: מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של החות'ים.

בהודעת דובר צה"ל צוין כי התקיפות בוצעו נוכח תקיפות חוזרת של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה.