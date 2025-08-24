על פי דיווח בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, ארגון הטרור ממשיך לאיים בעימות אם יידרש להתפרק מנשקו. אחת ההצעות שעלתה בדיונים מול הנשיא עון היא כי הצבא יגיש תוכנית לפירוק הנשק – ללא לוח זמנים מחייב
דורון פסקין | 24 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: חיזבאללה לא מסכים גם למסירה "סמלית" של הנשק שברשותו
על רקע החלטת ממשלת לבנון בתחילת החודש להגביל את החזקת הנשק לידי המדינה בלבד, ולהטיל על צבא לבנון את החובה להציג עד סוף החודש תוכנית ליישום ההחלטה – נראה כי המגעים האחרונים בין הנשיא ג'וזף עון ונציגיו לבין חיזבאללה לא הניבו כל התקדמות.
על פי דיווח שפורסם היום בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, חיזבאללה הבהיר בפגישות האחרונות כי פירוקו מנשק משמעותו "עימות". נציגי הארגון אף דחו הצעות לביצוע צעדים סמליים של העברת חלק מהנשק לידי המדינה.
גורמים שצוטטו ב"אל-ערבייה" ציינו כי עצם השתתפותו של חיזבאללה בישיבות הממשלה אינה מבטיחה הימנעות מהסלמה ברחובות. אחת ההצעות שעלתה בדיונים היא כי הצבא יגיש תוכנית לפירוק הנשק – אך ללא לוח זמנים מחייב, במטרה לשמר ערוץ הידברות פתוח מול חיזבאללה ותנועת "אמל", בראשות יו"ר הפרלמנט נבי ברי, בן בריתו הקרוב של הארגון.
