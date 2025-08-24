 דיווח: חיזבאללה לא מסכים גם למסירה "סמלית" של הנשק שברשותו
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על פי דיווח בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, ארגון הטרור ממשיך לאיים בעימות אם יידרש להתפרק מנשקו. אחת ההצעות שעלתה בדיונים מול הנשיא עון היא כי הצבא יגיש תוכנית לפירוק הנשק – ללא לוח זמנים מחייב

דורון פסקין | 24 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: חיזבאללה לא מסכים גם למסירה "סמלית" של הנשק שברשותו

על רקע החלטת ממשלת לבנון בתחילת החודש להגביל את החזקת הנשק לידי המדינה בלבד, ולהטיל על צבא לבנון את החובה להציג עד סוף החודש תוכנית ליישום ההחלטה – נראה כי המגעים האחרונים בין הנשיא ג'וזף עון ונציגיו לבין חיזבאללה לא הניבו כל התקדמות.

על פי דיווח שפורסם היום בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, חיזבאללה הבהיר בפגישות האחרונות כי פירוקו מנשק משמעותו "עימות". נציגי הארגון אף דחו הצעות לביצוע צעדים סמליים של העברת חלק מהנשק לידי המדינה.

גורמים שצוטטו ב"אל-ערבייה" ציינו כי עצם השתתפותו של חיזבאללה בישיבות הממשלה אינה מבטיחה הימנעות מהסלמה ברחובות. אחת ההצעות שעלתה בדיונים היא כי הצבא יגיש תוכנית לפירוק הנשק – אך ללא לוח זמנים מחייב, במטרה לשמר ערוץ הידברות פתוח מול חיזבאללה ותנועת "אמל", בראשות יו"ר הפרלמנט נבי ברי, בן בריתו הקרוב של הארגון.

תומכי חיזבאללה מניפים את דגל הארגון, 22 בספטמבר 2024

תומכי חיזבאללה מניפים את דגל הארגון, 22 בספטמבר 2024 | צילום: OLIVER MARSDEN/Middle East Images/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מתקיפות חיל האוויר היום
חיל האוויר תקף בתימן באזור צנעא

צוות מגזין אפוק

מדובר צה"ל נמסר כי בין היתר הותקפו מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות כוח ואתר אחסון דלקים אשר שימשו לפעילות צבאית של החות'ים

תיעוד השריפה
הושגה שליטה על השריפה סמוך למבשרת ציון

קרן זריהן

כוחות כיבוי ממשיכים לפעול למניעת התפשטות השריפה

פליטים מעזה ליד הגבול עם מצרים, 28 באפריל 2024
דיווח: מצרים מגבירה כוננות צבאית בגבול רפיח מחשש לגל פליטים מעזה

דורון פסקין

מקורות מצרים אמרו לעיתון אלערבי אל-ג'דיד הפרו קטארי כי מצרים רואה בתרחיש בו מאות אלפי עזתים ינועו לאזור הסמוך לגבולה – "איום ישיר על ביטחונה הלאומי"

סגן אורי גרליץ ז''ל
קצין בחטיבת כפיר נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

סגן אורי גרליץ, מפקד מחלקה בגדוד שמשון, נפל בדרום הרצועה

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ
אושרו התוכניות לכיבוש העיר עזה; חמאס עדיין לא הגיב על נכונות ישראל למשא ומתן על עסקה כוללת

יוני בן מנחם

גורם מדיני אומר כי הודעת ראש הממשלה אתמול גלגלה את הכדור למגרש של חמאס, ויש להמתין ולראות אם הוא יסכים למשא ומתן על עסקה כוללת, שיתנהל תחת אש

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס, 23 באפריל 2025
הכרזתו של עבאס על הקמת ועדה לניסוח חוקה עוררה מחלוקת בזירה הפלסטינית

יוני בן מנחם

החלטת יו"ר הרש"פ עוררה ביקורת בטענה כי ההחלטה עוקפת את החוק הקיים, אל מול מצדדי המהלך שטענו כי מדובר בצעד אסטרטגי שמטרתו להעביר מסר לקהילה הבין לאומית

שתפו: