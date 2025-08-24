דיווח: חיזבאללה לא מסכים גם למסירה "סמלית" של הנשק שברשותו

על רקע החלטת ממשלת לבנון בתחילת החודש להגביל את החזקת הנשק לידי המדינה בלבד, ולהטיל על צבא לבנון את החובה להציג עד סוף החודש תוכנית ליישום ההחלטה – נראה כי המגעים האחרונים בין הנשיא ג'וזף עון ונציגיו לבין חיזבאללה לא הניבו כל התקדמות.

על פי דיווח שפורסם היום בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, חיזבאללה הבהיר בפגישות האחרונות כי פירוקו מנשק משמעותו "עימות". נציגי הארגון אף דחו הצעות לביצוע צעדים סמליים של העברת חלק מהנשק לידי המדינה.