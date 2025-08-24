דיווח: מצרים מגבירה כוננות צבאית בגבול רפיח מחשש לגל פליטים מעזה

מצרים נערכת לתרחיש של מבצע ישראלי רחב היקף להשתלטות על רצועת עזה, שעשוי להוביל לגל פליטים גדול לעבר גבולה. על פי דיווח שפורסם היום בעיתון הפרו קטארי אלערבי אל-ג'דיד, צבא מצרים תגבר בימים האחרונים את כוחותיו לאורך הגבול ברפיח, והציב יחידות נוספות במטרה למנוע ניסיונות חדירה או מעבר המוני של עזתים לעבר סיני.

מקורות מצרים מסרו לעיתון כי בקהיר רואים בתרחיש של אילוץ מאות אלפי עזתים לנוע לעבר דרום הרצועה, אל אזור הסמוך לגבול המצרי – "איום ישיר על ביטחונה הלאומי של מצרים".