מקורות מצרים אמרו לעיתון אלערבי אל-ג'דיד הפרו קטארי כי מצרים רואה בתרחיש בו מאות אלפי עזתים ינועו לאזור הסמוך לגבולה – "איום ישיר על ביטחונה הלאומי"
דורון פסקין | 24 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: מצרים מגבירה כוננות צבאית בגבול רפיח מחשש לגל פליטים מעזה
מצרים נערכת לתרחיש של מבצע ישראלי רחב היקף להשתלטות על רצועת עזה, שעשוי להוביל לגל פליטים גדול לעבר גבולה. על פי דיווח שפורסם היום בעיתון הפרו קטארי אלערבי אל-ג'דיד, צבא מצרים תגבר בימים האחרונים את כוחותיו לאורך הגבול ברפיח, והציב יחידות נוספות במטרה למנוע ניסיונות חדירה או מעבר המוני של עזתים לעבר סיני.
מקורות מצרים מסרו לעיתון כי בקהיר רואים בתרחיש של אילוץ מאות אלפי עזתים לנוע לעבר דרום הרצועה, אל אזור הסמוך לגבול המצרי – "איום ישיר על ביטחונה הלאומי של מצרים".
ההערכה, לפי הדיווח, היא כי אם ישראל תבסס שליטה מלאה בצפון ובמרכז הרצועה, באזורים שכרגע אינם בשליטתה, כמיליון תושבים צפויים לנהור דרומה, ומשם לנסות לפרוץ אל שטח מצרים. בקהיר חוששים שישראל תנסה לנצל את תנאי הלחימה כדי לקדם בפועל מדיניות של "העברה כפויה", שבמסגרתה יהפוך דרום הרצועה לשלב ביניים לקראת דחיקת פלסטינים לשטח מצרי.
