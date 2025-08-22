אושרו התוכניות לכיבוש העיר עזה; חמאס עדיין לא הגיב על נכונות ישראל למשא ומתן על עסקה כוללת

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע הבוקר כי הקבינט אישר את התוכניות לכיבוש העיר עזה: "אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

"בקרוב ייפתחו שערי הגיהינום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם. אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק כפי שהבטחתי - כך יהיה".