 אושרו התוכניות לכיבוש העיר עזה; חמאס עדיין לא הגיב על נכונות ישראל למשא ומתן על עסקה כוללת
גורם מדיני אומר כי הודעת ראש הממשלה אתמול גלגלה את הכדור למגרש של חמאס, ויש להמתין ולראות אם הוא יסכים למשא ומתן על עסקה כוללת, שיתנהל תחת אש

יוני בן מנחם | 22 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע הבוקר כי הקבינט אישר את התוכניות לכיבוש העיר עזה: "אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

"בקרוב ייפתחו שערי הגיהינום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם. אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק כפי שהבטחתי - כך יהיה".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומר על עמימות כוונותיה של ישראל בכל הקשור להתנהלות מול חמאס.

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס, 23 באפריל 2025
הכרזתו של עבאס על הקמת ועדה לניסוח חוקה עוררה מחלוקת בזירה הפלסטינית

יוני בן מנחם

החלטת יו"ר הרש"פ עוררה ביקורת בטענה כי ההחלטה עוקפת את החוק הקיים, אל מול מצדדי המהלך שטענו כי מדובר בצעד אסטרטגי שמטרתו להעביר מסר לקהילה הבין לאומית

חיילי צבא לבנון במחנה בורג' אל-בראג'נה, 21 באוגוסט 2025
הרש"פ: החל תהליך מסירת הנשק במחנות הפליטים לצבא לבנון

דורון פסקין

דובר הנשיאות הפלסטינית הצהיר כי "הנשק שנמצא במחנות בורג' אל-בראג'נה ואל-בוס הועבר לידי הצבא הלבנוני". מנגד, הפלגים הפלסטינים בלבנון טענו כי מדובר במהלך פנימי של הפת"ח בלבד

מהגרים מוונצואלה בגבול ארה"ב, 25 באוקטובר 2022
אוגנדה תקלוט מבקשי מקלט שלא קיבלו מעמד חוקי בארה"ב

דורון פסקין

משרד החוץ של אוגנדה הודיע היום על הסכם הגירה שנחתם בין המדינות. ההסכם מהווה הישג למדיניות ההגירה של ממשל טראמפ המבקש לזרז את הליכי הגירוש של מהגרים בלתי חוקיים באמצעות הסכמי "מדינה שלישית"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הריאיון
נתניהו: "נכבוש את עזה גם אם חמאס יסכים לעסקה"

אורן שלום

ראש הממשלה נשאל בריאיון לרשת סקיי ניוז באוסטרליה על מטרות ישראל ועל עסקה אפשרית. "זה מעולם לא היה נתון לשאלה האם נשאיר שם את חמאס"

אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex
פרשת ריגול סיני נוספת בארה"ב: חייל בחיל הים הורשע בריגול לטובת סין

אורן שלום

ג’ינצ’או (פטריק) ווי, ששירת כעוזר מכונאי על סיפון אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex, נמצא אשם במכירת מידע צבאי רגיש לקצין מודיעין סיני. הפרשה מצטרפת לפרשות ריגול נוספות שנחשפו בשנים האחרונות על אדמת ארה"ב

מתאם השו"נ, תא"ל גל הירש, וסאלח אבו-חסיין
אזרח ישראלי הושב לישראל לאחר שנה בכלא בלבנון

צוות מגזין אפוק

סאלח אבו-חסיין הושב לאחר משא ומתן שהתנהל בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום

