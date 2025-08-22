גורם מדיני אומר כי הודעת ראש הממשלה אתמול גלגלה את הכדור למגרש של חמאס, ויש להמתין ולראות אם הוא יסכים למשא ומתן על עסקה כוללת, שיתנהל תחת אש
יוני בן מנחם | 22 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳
אושרו התוכניות לכיבוש העיר עזה; חמאס עדיין לא הגיב על נכונות ישראל למשא ומתן על עסקה כוללת
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע הבוקר כי הקבינט אישר את התוכניות לכיבוש העיר עזה: "אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.
"בקרוב ייפתחו שערי הגיהינום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם. אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק כפי שהבטחתי - כך יהיה".
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומר על עמימות כוונותיה של ישראל בכל הקשור להתנהלות מול חמאס.
