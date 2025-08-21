הרש"פ: החל תהליך מסירת הנשק במחנות הפליטים לצבא לבנון

הרשות הפלסטינית הודיעה היום כי החלה ביישום ההסכם שנחתם בפסגה בין נשיא לבנון, ג'וזף עון, ליו"ר הרשות, מחמוד עבאס, בחודש מאי האחרון, למסירת הנשק במחנות הפליטים בלבנון לידי הצבא.

דובר הנשיאות הפלסטינית, נביל אבו רודינה, מסר בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות "ופא" כי "הנשק שנמצא במחנות בורג' אל-בראג'נה ואל-בוס הועבר לידי הצבא הלבנוני", והוסיף כי נשק ממחנות נוספים יימסר "בהמשך". לדבריו, מדובר ביישום החלטות הפסגה בביירות, שבה הוסכם על חיזוק הריבונות הלבנונית והחזרת הסמכות הביטחונית למדינה בלבד. אבו רודינה הדגיש כי המהלך נועד להבטיח את ביטחון הפליטים, לשפר את מצבם החברתי-כלכלי ולשמר את עקרון זכות השיבה, תוך דחיית כל רעיון של גירוש או טרנספר.