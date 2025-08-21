החלטת יו"ר הרש"פ עוררה ביקורת בטענה כי ההחלטה עוקפת את החוק הקיים, אל מול מצדדי המהלך שטענו כי מדובר בצעד אסטרטגי שמטרתו להעביר מסר לקהילה הבין לאומית
יוני בן מנחם | 21 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳
הכרזתו של עבאס על הקמת ועדה לניסוח חוקה עוררה מחלוקת בזירה הפלסטינית
יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, פרסם שלשום צו נשיאותי להקמת ועדה לניסוח חוקה זמנית. על פי ההודעה הרשמית, המהלך נועד להכין את הקרקע לבחירות כלליות ולכינוס פסגת שלום בין-לאומית שתתקיים בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר הקרוב, במטרה לקדם את פתרון שתי המדינות.
עבאס מינה את ד"ר מוחמד אל-חאג' קאסם ליו"ר הוועדה, שאליה צורפו 17 חברים נוספים. כמו כן הוחלט להקים פלטפורמה דיגיטלית לשיתוף הציבור הפלסטיני בשטחים ובפזורה בהליך הניסוח של החוקה הזמנית.
ההודעה עוררה ביקורת חריפה בזירה הפלסטינית. מספר פרשנים, חוקרים ומשפטנים טוענים כי חוקה זמנית איננה נחוצה, מאחר שחוק היסוד הקיים, שעל פיו פועלת הרש"פ, כבר כולל סעיף המאפשר את המשך יישומו עד לאישור חוקה למדינת פלסטין. לטענתם, הקמת ועדה חדשה מהווה למעשה ניסיון לעקוף את חוק היסוד והתעלמות מוועדות שהוקמו בעבר, שפעלו מאז 1988 והכינו טיוטות שונות.
