הכרזתו של עבאס על הקמת ועדה לניסוח חוקה עוררה מחלוקת בזירה הפלסטינית

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, פרסם שלשום צו נשיאותי להקמת ועדה לניסוח חוקה זמנית. על פי ההודעה הרשמית, המהלך נועד להכין את הקרקע לבחירות כלליות ולכינוס פסגת שלום בין-לאומית שתתקיים בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר הקרוב, במטרה לקדם את פתרון שתי המדינות.

עבאס מינה את ד"ר מוחמד אל-חאג' קאסם ליו"ר הוועדה, שאליה צורפו 17 חברים נוספים. כמו כן הוחלט להקים פלטפורמה דיגיטלית לשיתוף הציבור הפלסטיני בשטחים ובפזורה בהליך הניסוח של החוקה הזמנית.