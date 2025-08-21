משרד החוץ של אוגנדה הודיע היום על הסכם הגירה שנחתם בין המדינות. ההסכם מהווה הישג למדיניות ההגירה של ממשל טראמפ המבקש לזרז את הליכי הגירוש של מהגרים בלתי חוקיים באמצעות הסכמי "מדינה שלישית"
דורון פסקין | 21 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
אוגנדה תקלוט מבקשי מקלט שלא קיבלו מעמד חוקי בארה"ב
משרד החוץ של אוגנדה הודיע היום על חתימת הסכם עם עם ארה"ב לקליטת מבקשי מקלט שבקשתם להתקבל בארה"ב נדחתה.
ההסכם מהווה הישג נוסף למדיניות ההגירה של ממשל טראמפ, המבקש לזרז את הליכי הגירוש של מהגרים בלתי חוקיים באמצעות הסכמי "מדינה שלישית" – מנגנון שכבר הופעל בעבר מול רואנדה, דרום סודאן ואל סלבדור.
בהודעה שפרסם ב-X כתב המזכיר הקבוע במשרד החוץ האוגנדי, וינסנט בגיירה, כי ההסכם מתייחס למבקשי מקלט שלא הוכרו כחוקיים בארה"ב, אך חוששים לשוב לארצות מוצאם.
