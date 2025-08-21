אוגנדה תקלוט מבקשי מקלט שלא קיבלו מעמד חוקי בארה"ב

משרד החוץ של אוגנדה הודיע היום על חתימת הסכם עם עם ארה"ב לקליטת מבקשי מקלט שבקשתם להתקבל בארה"ב נדחתה.

ההסכם מהווה הישג נוסף למדיניות ההגירה של ממשל טראמפ, המבקש לזרז את הליכי הגירוש של מהגרים בלתי חוקיים באמצעות הסכמי "מדינה שלישית" – מנגנון שכבר הופעל בעבר מול רואנדה, דרום סודאן ואל סלבדור.