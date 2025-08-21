 פרשת ריגול סיני נוספת בארה"ב: חייל בחיל הים הורשע בריגול לטובת סין
ג’ינצ’או (פטריק) ווי, ששירת כעוזר מכונאי על סיפון אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex, נמצא אשם במכירת מידע צבאי רגיש לקצין מודיעין סיני. הפרשה מצטרפת לפרשות ריגול נוספות שנחשפו בשנים האחרונות על אדמת ארה"ב

אורן שלום | 21 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

חייל בחיל הים האמריקני הורשע אתמול בעבירות ריגול, לאחר שחבר מושבעים קבע כי מכר מידע צבאי רגיש לקצין מודיעין סיני.

החייל, ג’ינצ’או (פטריק) ווי, הורשע גם בקשירת קשר לביצוע ריגול ובייצוא בלתי חוקי של נתונים טכניים הקשורים לציוד צבאי. גזר דינו יינתן ב-1 בדצמבר, כך נמסר ממשרד המשפטים האמריקני.

אדם גורדון, התובע הפדרלי במחוז הדרומי של קליפורניה, אמר בהצהרה: "בכך שסחר בסודות צבאיים עם הרפובליקה העממית של סין תמורת כסף, הוא סיכן לא רק את חיי חבריו המלחים, אלא גם את ביטחון האומה כולה ובעלות בריתה. פסק הדין של המושבעים מהווה תזכורת חשובה לכך שמשרד המשפטים יעמיד לדין בחומרה כל בוגד".

אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex

אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex | צילום: Michael D. Kennedy/U.S. Navy via Getty Images

