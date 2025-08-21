נתניהו: "נכבוש את עזה גם אם חמאס יסכים לעסקה"

רשת סקיי ניוז באוסטרליה פרסמה היום ריאיון עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.

נתניהו נשאל האם בכוונת ישראל לכבוש את עזה ולחסל את הטרוריסטים שם גם אם חמאס יסכים לעסקה, וענה: "ובכן, אנחנו נעשה את זה בכל מקרה. זה מעולם לא היה נתון לשאלה האם נשאיר שם את חמאס. אני חושב שהנשיא טראמפ אמר זאת בצורה הטובה ביותר: 'חמאס חייב להיעלם מעזה' [...]