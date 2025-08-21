ראש הממשלה נשאל בריאיון לרשת סקיי ניוז באוסטרליה על מטרות ישראל ועל עסקה אפשרית. "זה מעולם לא היה נתון לשאלה האם נשאיר שם את חמאס"
נתניהו: "נכבוש את עזה גם אם חמאס יסכים לעסקה"
רשת סקיי ניוז באוסטרליה פרסמה היום ריאיון עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
נתניהו נשאל האם בכוונת ישראל לכבוש את עזה ולחסל את הטרוריסטים שם גם אם חמאס יסכים לעסקה, וענה: "ובכן, אנחנו נעשה את זה בכל מקרה. זה מעולם לא היה נתון לשאלה האם נשאיר שם את חמאס. אני חושב שהנשיא טראמפ אמר זאת בצורה הטובה ביותר: 'חמאס חייב להיעלם מעזה' [...]
"זה כמו להשאיר את ה-SS בגרמניה. אתה מנקה את רוב גרמניה, אבל מה? משאיר את ברלין עם ה-SS והגרעין הנאצי שם? כמובן שלא. אבל אמרתי שהמלחמה הזו יכולה להסתיים היום. היא יכולה להסתיים אם חמאס יניח את נשקו וישחרר את 50 החטופים שנותרו, לפחות 20 מהם בחיים. וזה היעד שלנו: להחזיר את כל החטופים, לפרק את חמאס מנשקו, לפרז את עזה, ולתת לעזתים עתיד שונה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו