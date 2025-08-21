סאלח אבו-חסיין הושב לאחר משא ומתן שהתנהל בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום
צוות מגזין אפוק | 21 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
אזרח ישראלי הושב לישראל לאחר שנה בכלא בלבנון
משרד ראש הממשלה הודיע היום בשם מתאם השבויים ונעדרים, תא״ל (במיל׳) גל הירש, כי סאלח אבו-חסיין, אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך כשנה הושב היום בצהריים לישראל.
בהודעה צוין כי לאחר משא ומתן שהתקיים בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום, הועבר האזרח במעבר ראש הנקרה מידי הרשויות בלבנון לידי הירש.
לאחר תשאול ובדיקה רפואית ראשונית, הוא הועבר על ידי צה״ל לבדיקות מקיפות בבית החולים לאחריהן יפגוש את משפחתו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקת כוחות הביטחון.
