 אזרח ישראלי הושב לישראל לאחר שנה בכלא בלבנון
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סאלח אבו-חסיין הושב לאחר משא ומתן שהתנהל בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום

צוות מגזין אפוק | 21 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

אזרח ישראלי הושב לישראל לאחר שנה בכלא בלבנון

משרד ראש הממשלה הודיע היום בשם מתאם השבויים ונעדרים, תא״ל (במיל׳) גל הירש, כי סאלח אבו-חסיין, אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך כשנה הושב היום בצהריים לישראל.

בהודעה צוין כי לאחר משא ומתן שהתקיים בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום, הועבר האזרח במעבר ראש הנקרה מידי הרשויות בלבנון לידי הירש.

לאחר תשאול ובדיקה רפואית ראשונית, הוא הועבר על ידי צה״ל לבדיקות מקיפות בבית החולים לאחריהן יפגוש את משפחתו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקת כוחות הביטחון.

מתאם השו"נ, תא"ל גל הירש, וסאלח אבו-חסיין

מתאם השו"נ, תא"ל גל הירש, וסאלח אבו-חסיין | צילום: מיכאל דימנשטיין, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס, 23 באפריל 2025
הכרזתו של עבאס על הקמת ועדה לניסוח חוקה עוררה מחלוקת בזירה הפלסטינית

יוני בן מנחם

החלטת יו"ר הרש"פ עוררה ביקורת בטענה כי ההחלטה עוקפת את החוק הקיים, אל מול מצדדי המהלך שטענו כי מדובר בצעד אסטרטגי שמטרתו להעביר מסר לקהילה הבין לאומית

חיילי צבא לבנון במחנה בורג' אל-בראג'נה, 21 באוגוסט 2025
הרש"פ: החל תהליך מסירת הנשק במחנות הפליטים לצבא לבנון

דורון פסקין

דובר הנשיאות הפלסטינית הצהיר כי "הנשק שנמצא במחנות בורג' אל-בראג'נה ואל-בוס הועבר לידי הצבא הלבנוני". מנגד, הפלגים הפלסטינים בלבנון טענו כי מדובר במהלך פנימי של הפת"ח בלבד

מהגרים מוונצואלה בגבול ארה"ב, 25 באוקטובר 2022
אוגנדה תקלוט מבקשי מקלט שלא קיבלו מעמד חוקי בארה"ב

דורון פסקין

משרד החוץ של אוגנדה הודיע היום על הסכם הגירה שנחתם בין המדינות. ההסכם מהווה הישג למדיניות ההגירה של ממשל טראמפ המבקש לזרז את הליכי הגירוש של מהגרים בלתי חוקיים באמצעות הסכמי "מדינה שלישית"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הריאיון
נתניהו: "נכבוש את עזה גם אם חמאס יסכים לעסקה"

אורן שלום

ראש הממשלה נשאל בריאיון לרשת סקיי ניוז באוסטרליה על מטרות ישראל ועל עסקה אפשרית. "זה מעולם לא היה נתון לשאלה האם נשאיר שם את חמאס"

אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex
פרשת ריגול סיני נוספת בארה"ב: חייל בחיל הים הורשע בריגול לטובת סין

אורן שלום

ג’ינצ’או (פטריק) ווי, ששירת כעוזר מכונאי על סיפון אוניית התקיפה האמפיבית USS Essex, נמצא אשם במכירת מידע צבאי רגיש לקצין מודיעין סיני. הפרשה מצטרפת לפרשות ריגול נוספות שנחשפו בשנים האחרונות על אדמת ארה"ב

נשיא אוקראינה וולודומיר זלנסקי, 15 בפברואר 2025
זלנסקי: "הלילה הזה מוכיח שרוסיה מתנהגת כאילו אין מאמצים עולמיים לעצור את המלחמה"

דורון פסקין

נשיא אוקראינה התייחס בפוסט שפרסם למתקפות הרוסיות הלילה על ארצו וציין כי שוגרו קרוב ל-600 כטב"מים ו-40 טילים לעבר מטרות ברחבי המדינה

שתפו: