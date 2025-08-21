זלנסקי: "הלילה הזה מוכיח שרוסיה מתנהגת כאילו אין מאמצים עולמיים לעצור את המלחמה"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר היום כי למרות המאמצים הדיפלומטיים האחרונים להביא לסיום המלחמה, רוסיה ממשיכה במתקפות האוויר הליליות הקטלניות שלה "כאילו דבר לא השתנה".

בפוסט שפרסם בערוץ הטלגרם שלו כתב זלנסקי כי הלילה האחרון היה "שיא של טירוף": צבא רוסיה שיגר קרוב ל-600 כטב"מים ו-40 טילים לעבר מטרות שונות ברחבי המדינה. לדבריו, "מוסדות תשתית אזרחיים, בנייני מגורים והעם שלנו נפגעו", וצוותי חילוץ פועלים במספר מחוזות. הוא ציין כי אחת התקיפות כוונה למפעל אמריקני במחוז זקרפטיה שבמערב אוקראינה – "הוכחה נוספת לכוונות הקרמלין".