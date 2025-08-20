הסנקציות הוטלו נגד שני שופטים ושני סגני תובע. מזכיר המדינה האמריקני רוביו: "נמשיך להטיל אחריות על אלה האחראים לפעולות הבלתי מוסריות וחסרות הבסיס החוקי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי נגד אמריקנים וישראלים"
ארה"ב החליטה להטיל סנקציות נגד ארבעה גורמים נוספים מה-ICC
מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הודיע היום כי החליט להטיל סנקציות על גורמים נוספים בבית הדין הפלילי הבין לאומי (ICC).
בפוסט שפרסם רוביו ב-X נכתב: "בית הדין הפלילי הבין-לאומי ממשיך להתעלם מריבונות לאומית ולקדם לוחמה משפטית באמצעות ניסיונות לחקור, לעצור, לכלוא ולהעמיד לדין אזרחים אמריקנים וישראלים.
"בתגובה, אני מטיל סנקציות על ארבעה גורמים נוספים בבית הדין. נמשיך להטיל אחריות על אלה האחראים לפעולות הבלתי מוסריות וחסרות הבסיס החוקי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי נגד אמריקנים וישראלים".
