דיווח: ההבדלים בין מתווה ויטקוף להצעה הנוכחית לעסקת חטופים

העיתון "א-שרק אלאווסט", היוצא לאור בלונדון, דיווח הבוקר כי ההצעה החדשה לעסקת חטופים והפסקת אש ל-60 יום אינה שונה בהרבה מזו שהציג השליח האמריקני סטיב ויטקוף לפני כמה חודשים, ושונתה שוב ושוב על ידי המתווכות בתקווה שתתקבל על ידי שני הצדדים.

דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנצארי, אמר אתמול כי ההצעה שהועברה לחמאס לצורך הפסקת האש בעזה מהווה את "האפשרות הטובה ביותר" לבלימת שפיכות הדמים בקרב תושבי הרצועה, וכי תגובת התנועה הייתה "חיובית מאוד" וכמעט זהה למה שישראל כבר הסכימה לו בעבר. לדבריו, מה שחמאס קיבל כולל 98% ממה שישראל כבר אישרה.