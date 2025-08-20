שר הביטחון: "אנחנו קוראים כעת לדגל את חיילינו הגיבורים במילואים, בקבע ובסדיר כדי להביא לשחרור החטופים, להכנעת החמאס וסיום המלחמה בתנאים של ישראל"
צוות מגזין אפוק | 20 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
אושרה הוצאת 60,000 צווי מילואים במסגרת השלב הבא במבצע "מרכבות גדעון"
דובר צה"ל הודיע כי במסגרת ההערכות לשלב הבא במבצע "מרכבות גדעון" הוצאו הבוקר כ-60,000 צווי מילואים. בנוסף, 20,000 אנשי מילואים שגויסו, יקבלו הודעה על הארכת הצו הנוכחי.
מצה"ל נמסר כי ההחלטה בנושא המילואים התקבלה לאחר דיונים מעמיקים על מסגרת הסד"כ הדרושה להמשך הלחימה ואושרה על ידי שר הביטחון לאחר שהוצגו בפניו כלל המשמעויות.
הבוקר כאמור אישר כ"ץ את הוצאת הצווים במהלך ביקורו בפיקוד הדרום, ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. מלשכתו של כ"ץ נמסר כי במהלך הביקור הוצגו בפניו פרטי התוכניות האופרטיביות להשתלטות על העיר עזה וליצירת התנאים לסיום המלחמה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו