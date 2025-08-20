מחבלים ניסו להפתיע כוח צה"ל במתקפה משולבת וסוכלו

משרד החוץ של אוגנדה הודיע היום על הסכם הגירה שנחתם בין המדינות. ההסכם מהווה הישג למדיניות ההגירה של ממשל טראמפ המבקש לזרז את הליכי הגירוש של מהגרים בלתי חוקיים באמצעות הסכמי "מדינה שלישית"