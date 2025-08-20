יותר מ-15 מחבלים השתתפו בניסיון לפשוט על מוצב באזור ח'אן יונס; לוחם בחטיבת כפיר נפצע קשה
צוות מגזין אפוק | 20 באוגוסט 2025 | חדשות | 0 דק׳
מחבלים ניסו להפתיע כוח צה"ל במתקפה משולבת וסוכלו
יותר מ-15 מחבלים ביצעו הבוקר מתקפה משולבת שכללה ירי מקלעים ונ"ט, וחדירה של מספר מחבלים למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר באזור ח'אן יונס.
מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות הצליחו לחסל כ-10 מחבלים חמושים בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר.
https://vimeo.com/1111627110?share=copy
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו