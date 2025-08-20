 לבנון: תלונה פלילית נגד מנהיג חיזבאללה עקב הסתה ל"עימות פנימי"
"החזית הריבונית למען לבנון", מחנה אופוזיציה אנטי איראני, החליט להגיש תלונה בעקבות דבריו של שיח' נעים קאסם המסכנים את לבנון ב"מלחמת אזרחים". אף שהסיכוי לפתיחת חקירה רשמית הוא נמוך, הנושא זכה לסיקור רחב בלבנון

דורון פסקין | 20 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

מחנה האופוזיציה האנטי איראני בלבנון, המאוגד תחת השם "החזית הריבונית למען לבנון", כינס אתמול אחר הצהריים ישיבה דחופה במשרדו של שר הפנים לשעבר, אשׁרף ריפי, בשכונת אשראפיה בביירות.

זאת, בתגובה לגל הצהרות חריף מצד מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם. בסיום הפגישה הודיעו המשתתפים כי יוגש נגד קאסם כתב תלונה פלילי. לדבריהם, דבריו האחרונים של מנהיג הארגון "חצו קו אדום מסוכן" ומסכנים את לבנון ב"עימות פנימי" וב"גלישה לעבר מלחמת אזרחים והלהטת יצרים עדתיים". סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית דיווחה על הפגישה וההחלטה להגיש תלונה.

בסוף השבוע נשא קאסם נאום תקיף נגד החלטת הממשלה לפרק את חיזבאללה מנשקו. הוא הזהיר כי המהלך עלול להוביל את המדינה אל מלחמת אזרחים והצהיר: "מי שחושב שאפשר לקחת מאיתנו את הנשק, טועה טעות מרה. נגן עליו בכל דרך". עוד איים כי אנשיו יילחמו "עד הסוף" נגד ההחלטה.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

