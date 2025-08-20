לבנון: תלונה פלילית נגד מנהיג חיזבאללה עקב הסתה ל"עימות פנימי"

מחנה האופוזיציה האנטי איראני בלבנון, המאוגד תחת השם "החזית הריבונית למען לבנון", כינס אתמול אחר הצהריים ישיבה דחופה במשרדו של שר הפנים לשעבר, אשׁרף ריפי, בשכונת אשראפיה בביירות.

זאת, בתגובה לגל הצהרות חריף מצד מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם. בסיום הפגישה הודיעו המשתתפים כי יוגש נגד קאסם כתב תלונה פלילי. לדבריהם, דבריו האחרונים של מנהיג הארגון "חצו קו אדום מסוכן" ומסכנים את לבנון ב"עימות פנימי" וב"גלישה לעבר מלחמת אזרחים והלהטת יצרים עדתיים". סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית דיווחה על הפגישה וההחלטה להגיש תלונה.