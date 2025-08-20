 דיווח: לוב מנהלת מגעים חשאיים עם ישראל בתיווך ארה"ב לקליטת פליטים עזתיים
על פי האתר הפרו קטארי "Middle East Eye", בתמורה לקליטת פלסטינים מעזה תשחרר וושינגטון כ-30 מיליארד דולר מכספים לובים שהוקפאו

דורון פסקין | 20 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

לוב מנהלת בחודשים האחרונים מגעים חשאיים עם ישראל, בתיאום ארה"ב, לבחינת האפשרות לקלוט "מאות אלפי פלסטינים" מרצועת עזה – כך דיווח הלילה אתר החדשות הפרו-קטארי "Middle East Eye" היושב בלונדון.

בדיווח נטען כי אבראהים דביבה, היועץ לביטחון לאומי של לוב וקרוב משפחתו של ראש הממשלה עבד אל-חמיד דביבה, מקדם באמצעות "שיחות שקטות" עסקה מול נציגים ישראלים, בתיאום עם הממשל האמריקני. במסגרת העסקה, לוב תקלוט פלסטינים מעזה, ובתמורה תשחרר וושינגטון כ-30 מיליארד דולר מכספי המדינה הלובית שהוקפאו בארה"ב מאז 2011, עם פרוץ ההתקוממות נגד מועמר קדאפי – מחשש שישמשו לדיכוי המחאה.

בדיווח נטען כי מדובר ביוזמה אמריקנית שמטרתה לייצר "פתרון אזורי" ליישוב תושבי רצועת עזה במדינה שלישית. כמו כן, בפרלמנט הלובי לא עודכנו במגעים, מחשש שחשיפת הפרטים תוביל למחאה עממית בלוב – מדינה שבמשך שנים זוהתה אידאולוגית עם הסוגייה הפלסטינית.

תושבים עזתים עוזבים מרכז לחלוקת מזון ברצועה, 3 באוגוסט 2025

תושבים עזתים עוזבים מרכז לחלוקת מזון ברצועה, 3 באוגוסט 2025 | צילום: EYAD BABA/AFP via Getty Images

