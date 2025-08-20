דיווח: לוב מנהלת מגעים חשאיים עם ישראל בתיווך ארה"ב לקליטת פליטים עזתיים

לוב מנהלת בחודשים האחרונים מגעים חשאיים עם ישראל, בתיאום ארה"ב, לבחינת האפשרות לקלוט "מאות אלפי פלסטינים" מרצועת עזה – כך דיווח הלילה אתר החדשות הפרו-קטארי "Middle East Eye" היושב בלונדון.

בדיווח נטען כי אבראהים דביבה, היועץ לביטחון לאומי של לוב וקרוב משפחתו של ראש הממשלה עבד אל-חמיד דביבה, מקדם באמצעות "שיחות שקטות" עסקה מול נציגים ישראלים, בתיאום עם הממשל האמריקני. במסגרת העסקה, לוב תקלוט פלסטינים מעזה, ובתמורה תשחרר וושינגטון כ-30 מיליארד דולר מכספי המדינה הלובית שהוקפאו בארה"ב מאז 2011, עם פרוץ ההתקוממות נגד מועמר קדאפי – מחשש שישמשו לדיכוי המחאה.