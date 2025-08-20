עבאס מקים ועדה לניסוח חוקה פלסטינית זמנית – צעד לקראת שינוי מעמד הרש"פ למדינה

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, פרסם צו נשיאותי להקמת ועדה לניסוח חוקה זמנית, שתסמן מעבר ממעמדה הנוכחי של הרשות הפלסטינית למעמד של מדינה, כחלק מההכנות לקיום בחירות כלליות וההיערכות לוועידת השלום הבין-לאומית הצפויה להתקיים באו"ם בספטמבר הקרוב. כך פרסמה סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "ופא".

לפי הסוכנות, היועץ המשפטי הפלסטיני, מוחמד אל-חאג' קאסם, יעמוד בראש הוועדה, שתכלול 17 חברים נוספים. הצו הנשיאותי מגדיר את הוועדה כ"סמכות משפטית לניסוח החוקה הזמנית, בהתאם למסמך הכרזת העצמאות, לעקרונות המשפט הבין-לאומי, להחלטות הלגיטימיות הבין-לאומיות, לאמנות זכויות האדם ולחוזים בין-לאומיים רלוונטיים".

גורם בכיר ברש"פ אמר לי כי על רקע ההכרה הגוברת בעולם במדינה פלסטינית, "יש הכרח בהכנת התנאים הפוליטיים והמשפטיים להקמת מדינה, ובראשם חוקה. הדבר דורש ועדה שתנסח את החוקה הפלסטינית, שתגדיר את יסודות המדינה, את גבולותיה, את משטרה ואת מאפייניה".