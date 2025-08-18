ראש הממשלה ושר הביטחון התייחסו בהודעות שפרסמו למטרות הפעילות המבצעית בעזה ולהשפעה של הלחץ הצבאי על האפשרות לעסקה
כ"ץ: חמאס מוכן לדון בעסקה לשחרור חטופים – בגלל החשש מכיבוש עזה; נתניהו: חמאס בלחץ אטומי
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, השתתף היום בכנס סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל באוגדת עזה ביחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובנוכחות פורום המטה הכללי וסגל הפיקוד הבכיר של צה"ל.
כ"ץ אמר במהלך האירוע כי "ישנה חשיבות עצומה בהשגת יעדי המלחמה שהוגדרו כפי שהוגדרו ברצועת עזה. המיקוד בעיר עזה נובע מהיותה מרכז כובד צבאי, שלטוני וסמלי. שם ההנהגה נמצאת ושם נותרו התשתיות המרכזיות של הזרוע הצבאית. גם החמאס מודע לכך שזו ליבת השלטון שלו כעת. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת החמאס".
כ"ץ התייחס לאפשרות שתושג עסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה: "בנקודת הזמן הזאת, לאור כל המצב כמו שהוא, משקלה של עזה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היה בתחילת המלחמה, והכרעתה בדרך הפעולה שתגובש היא הרבה יותר משמעותית. מי שיודע את זה, זה החמאס.
