 טראמפ: החטופים יחזרו כשחמאס יושמד
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב התייחס בפוסט שפרסם לאפשרות החזרת החטופים משבי חמאס, זאת על רקע פרסומים כי חמאס השיב למתווכות על הצעה חדשה לעסקת חטופים והפסקת אש

צוות מגזין אפוק | 18 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: החטופים יחזרו כשחמאס יושמד

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט ב-Truth Social לאפשרות שובם של החטופים: "נראה את חזרתם של שאר החטופים רק כאשר חמאס יעמוד מול עימות ויושמד!!! ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגדלו סיכויי ההצלחה.

"זכרו, אני הייתי זה שניהל את המשא ומתן ושחרר מאות חטופים ששוחררו לישראל ולאמריקה! אני הייתי זה שסיים שש מלחמות בתוך שישה חודשים בלבד. אני הייתי זה שהשמיד את מתקני הגרעין של איראן. שחקו כדי לנצח, או אל תשחקו בכלל".

מוקדם יותר היום דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP מפי גורם פלסטיני בכיר כי משלחת חמאס הנמצאת בקהיר קיבלה הצעה חדשה מהמתווכות, מצרים וקטאר, בנוגע להסכם להפסקת אש ברצועת עזה ועסקת חטופים. לפי הדיווח, ההפסקת אש תהיה למשך 60 ימים ושחרור החטופים יתבצע בשתי פעימות.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 11 באוגוסט 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 11 באוגוסט 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, במהלך הכנס היום
כ"ץ: חמאס מוכן לדון בעסקה לשחרור חטופים – בגלל החשש מכיבוש עזה; נתניהו: חמאס בלחץ אטומי

קרן זריהן

ראש הממשלה ושר הביטחון התייחסו בהודעות שפרסמו למטרות הפעילות המבצעית בעזה ולהשפעה של הלחץ הצבאי על האפשרות לעסקה

כוחות אמריקנים בעיראק, 20 באוקטובר 2016
השגרירות האמריקנית: הפעילות נגד דאע"ש תעבור לפיקוד ממשלת עיראק

דורון פסקין

על רקע דיווחים בעיתונות הערבית בסוף השבוע על תחילת נסיגת כוחות הקואליציה הבין-לאומית בפיקודה של ארה"ב מעיראק, אישר דובר צבא עיראק את הפרסומים וטען כי "מדובר בהישג של הממשלה"

שליח ארה"ב ללבנון, תומאס ברק, 18 באוגוסט 2025
שליח ארה"ב ללבנון: החלטת ממשלת לבנון לפירוק הנשק של חיזבאללה היא הצעד הראשון, כעת על ישראל "להתחייב לצעד מקביל"

דורון פסקין

במסיבת עיתונאים שקיים יחד עם נשיא לבנון, אמר תומאס ברק כי הפירוק הוא גם "אינטרס של השיעים עצמם", וטען כי צבא לבנון יהיה ה"ערב הביטחוני" לתהליך

המחבל מרוואן ברגותי בעת מעצרו על ידי כוחות הביטחון, 15 באפריל 2002
זעם ברחוב הפלסטיני בעקבות הסרטון של בן גביר עם ברגותי

יוני בן מנחם

פרסום ביקורו של השר לביטחון פנים בתאו של מרוואן ברגותי הצית סערה ברחוב הפלסטיני וברשתות החברתיות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום
ראש הממשלה: אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, מרחיקים את שחרור חטופינו

אורן שלום

נתניהו אישר בישיבת הממשלה כי תקיפת צה"ל בתימן בוצעה באמצעות חיל הים

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בפברואר 2025
נשיא סוריה: גורמים בסוריה מבקשים מישראל עזרה ביצירת אוטונומיות אזוריות

דורון פסקין

אחמד א-שרע אמר אתמול כי המהלך לפיצול סוריה הוא "בלתי מציאותי לחלוטין". על מיליציית ה-SDF אמר: "התנהלותה בשטח אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות בשולחן המשא ומתן"

שתפו: