טראמפ: החטופים יחזרו כשחמאס יושמד

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט ב-Truth Social לאפשרות שובם של החטופים: "נראה את חזרתם של שאר החטופים רק כאשר חמאס יעמוד מול עימות ויושמד!!! ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגדלו סיכויי ההצלחה.

"זכרו, אני הייתי זה שניהל את המשא ומתן ושחרר מאות חטופים ששוחררו לישראל ולאמריקה! אני הייתי זה שסיים שש מלחמות בתוך שישה חודשים בלבד. אני הייתי זה שהשמיד את מתקני הגרעין של איראן. שחקו כדי לנצח, או אל תשחקו בכלל".