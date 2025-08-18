נשיא ארה"ב התייחס בפוסט שפרסם לאפשרות החזרת החטופים משבי חמאס, זאת על רקע פרסומים כי חמאס השיב למתווכות על הצעה חדשה לעסקת חטופים והפסקת אש
צוות מגזין אפוק | 18 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: החטופים יחזרו כשחמאס יושמד
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט ב-Truth Social לאפשרות שובם של החטופים: "נראה את חזרתם של שאר החטופים רק כאשר חמאס יעמוד מול עימות ויושמד!!! ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגדלו סיכויי ההצלחה.
"זכרו, אני הייתי זה שניהל את המשא ומתן ושחרר מאות חטופים ששוחררו לישראל ולאמריקה! אני הייתי זה שסיים שש מלחמות בתוך שישה חודשים בלבד. אני הייתי זה שהשמיד את מתקני הגרעין של איראן. שחקו כדי לנצח, או אל תשחקו בכלל".
מוקדם יותר היום דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP מפי גורם פלסטיני בכיר כי משלחת חמאס הנמצאת בקהיר קיבלה הצעה חדשה מהמתווכות, מצרים וקטאר, בנוגע להסכם להפסקת אש ברצועת עזה ועסקת חטופים. לפי הדיווח, ההפסקת אש תהיה למשך 60 ימים ושחרור החטופים יתבצע בשתי פעימות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו