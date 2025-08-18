על רקע דיווחים בעיתונות הערבית בסוף השבוע על תחילת נסיגת כוחות הקואליציה הבין-לאומית בפיקודה של ארה"ב מעיראק, אישר דובר צבא עיראק את הפרסומים וטען כי "מדובר בהישג של הממשלה"
דורון פסקין | 18 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
השגרירות האמריקנית: הפעילות נגד דאע"ש תעבור לפיקוד ממשלת עיראק
השגרירות האמריקנית בבגדד הודיעה היום כי הקואליציה הבין-לאומית תשנה את מתכונתה ותעבור למסגרת של "שותפות ביטחונית דו-צדדית" עם עיראק, כאשר השליטה על תוכניות המבצעים והפעילות נגד דאע"ש תועבר למשרד ההגנה העיראקי.
בהצהרה שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות העיראקית הרשמית, INA, צוין כי אף שמשימת הקואליציה למיגור דאע"ש טרם הסתיימה, המאבק בארגון יימשך במתכונת אזרחית ובשיתוף פעולה בין-לאומי רחב יותר.
הודעת השגרירות האמריקנית פורסמה על רקע דיווחים מהעיתונות הערבית בסוף השבוע, שלפיהם החלה ארה"ב בנסיגת מאות חיילים מבסיס "עין אל-אסד" שבמערב עיראק – כחלק מתהליך הדרגתי לנסיגה צבאית מלאה, כ-11 שנים לאחר כניסת הכוחות לסייע לבגדד במאבק בדאע"ש.
