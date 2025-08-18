השגרירות האמריקנית: הפעילות נגד דאע"ש תעבור לפיקוד ממשלת עיראק

השגרירות האמריקנית בבגדד הודיעה היום כי הקואליציה הבין-לאומית תשנה את מתכונתה ותעבור למסגרת של "שותפות ביטחונית דו-צדדית" עם עיראק, כאשר השליטה על תוכניות המבצעים והפעילות נגד דאע"ש תועבר למשרד ההגנה העיראקי.

בהצהרה שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות העיראקית הרשמית, INA, צוין כי אף שמשימת הקואליציה למיגור דאע"ש טרם הסתיימה, המאבק בארגון יימשך במתכונת אזרחית ובשיתוף פעולה בין-לאומי רחב יותר.