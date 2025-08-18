 שליח ארה"ב ללבנון: החלטת ממשלת לבנון לפירוק הנשק של חיזבאללה היא הצעד הראשון, כעת על ישראל "להתחייב לצעד מקביל"
במסיבת עיתונאים שקיים יחד עם נשיא לבנון, אמר תומאס ברק כי הפירוק הוא גם "אינטרס של השיעים עצמם", וטען כי צבא לבנון יהיה ה"ערב הביטחוני" לתהליך

דורון פסקין | 18 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

שליח ארה"ב ללבנון, תומאס ברק, הצהיר היום בביירות כי פירוק חיזבאללה מנשקו הוא "החלטה של המדינה הלבנונית", והוסיף כי מדובר גם ב"אינטרס של השיעים עצמם". את הדברים אמר במסיבת עיתונאים שנערכה לאחר פגישתו עם נשיא לבנון, ג'וזף עון. דבריו צוטטו בכלי תקשורת ערביים.

ברק ציין כי הממשלה הלבנונית כבר ביצעה "את הצעד הראשון" בנושא, וכעת נדרשת ישראל לבצע "צעד מקביל". לדבריו: "ישנה גישה של צעד אחר צעד, אבל בעיניי ממשלת לבנון מילאה את תפקידה. היא עשתה את הצעד הראשון. מה שאנחנו צריכים כעת הוא שישראל תתחייב לצעד מקביל". נוסף על כך, ברק טען כי צבא לבנון ישמש "הערב הביטחוני" לתהליך, וכי "חיזבאללה לא יוכל לקבל דבר מבלי לתת משהו בתמורה".

סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון ציטטה את דבריו של עון מאותה מסיבת עיתונאים. הוא טען כי "הנדרש בשלב זה הוא מחויבות יתר הצדדים לתוכן ההצהרה המשותפת, לצד הגברת התמיכה בצבא לבנון והאצת המהלכים הבין-לאומיים הדרושים לשיקום האזורים שנפגעו מהתוקפנות הישראלית".

שליח ארה"ב ללבנון, תומאס ברק, 18 באוגוסט 2025

שליח ארה"ב ללבנון, תומאס ברק, 18 באוגוסט 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

