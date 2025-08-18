שליח ארה"ב ללבנון: החלטת ממשלת לבנון לפירוק הנשק של חיזבאללה היא הצעד הראשון, כעת על ישראל "להתחייב לצעד מקביל"

שליח ארה"ב ללבנון, תומאס ברק, הצהיר היום בביירות כי פירוק חיזבאללה מנשקו הוא "החלטה של המדינה הלבנונית", והוסיף כי מדובר גם ב"אינטרס של השיעים עצמם". את הדברים אמר במסיבת עיתונאים שנערכה לאחר פגישתו עם נשיא לבנון, ג'וזף עון. דבריו צוטטו בכלי תקשורת ערביים.

ברק ציין כי הממשלה הלבנונית כבר ביצעה "את הצעד הראשון" בנושא, וכעת נדרשת ישראל לבצע "צעד מקביל". לדבריו: "ישנה גישה של צעד אחר צעד, אבל בעיניי ממשלת לבנון מילאה את תפקידה. היא עשתה את הצעד הראשון. מה שאנחנו צריכים כעת הוא שישראל תתחייב לצעד מקביל". נוסף על כך, ברק טען כי צבא לבנון ישמש "הערב הביטחוני" לתהליך, וכי "חיזבאללה לא יוכל לקבל דבר מבלי לתת משהו בתמורה".