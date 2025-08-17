 ראש הממשלה: אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, מרחיקים את שחרור חטופינו
נתניהו אישר בישיבת הממשלה כי תקיפת צה"ל בתימן בוצעה באמצעות חיל הים

אורן שלום | 17 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש הממשלה: אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, מרחיקים את שחרור חטופינו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום בישיבת הממשלה להפגנות ברחבי הארץ ולפעילות צה"ל.

בפתח דבריו אישר נתניהו כי "ביממה האחרונה חיל הים תקף תחנות כוח בתימן". נוסף עכך הוא ציין כי "חיילי צה"ל תקפו בזייתון וחיסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה. חיל האוויר תקף בכירי מחבלים של חיזבאללה ופירי משגרים בלבנון. אני מבקש להדגיש: הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש. לפי ההסכם הזה, אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה.

"השליטה הביטחונית המתמשכת שלנו ברצועה זה רק אחד מהתנאים שלנו לסיום המלחמה, תנאים שהחמאס מסרב לקבלם. אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בפברואר 2025
נשיא סוריה: גורמים בסוריה מבקשים מישראל עזרה ביצירת אוטונומיות אזוריות

דורון פסקין

אחמד א-שרע אמר אתמול כי המהלך לפיצול סוריה הוא "בלתי מציאותי לחלוטין". על מיליציית ה-SDF אמר: "התנהלותה בשטח אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות בשולחן המשא ומתן"

מפגינים בחדרה, כאלף צוותי בריאות בצעדת מערך הבריאות - ״כולם הומניטריים״
הפגנות וחסימת כבישים במוקדים רבים ברחבי הארץ כחלק מ"יום העצירה" להשבת החטופים

אורן שלום

אלפי שוטרים פרוסים ברחבי הארץ. מטה משפחות החטופים הודיע כי יקים מחר מאהל בגבול עזה. סמוטריץ': "עם ישראל מתעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס"; יאיר גולן: "אין עוד זמן, אנחנו נעשה הכול כדי להחזיר אותם עכשיו"

מתוך סרטון שפורסם ברשתות החברתיות ונטען כי הוא תיעוד מהתקיפה הישראלית הבוקר
צה״ל תקף הבוקר בעומק תימן

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל הודיע כי הותקפו תשתיות אנרגיה במרחב העיר צנעא

מנהיג הקהילה הבהאית בקטאר, ראמי רוחאני
קטאר שלחה לכלא את מנהיג הקהילה הבהאית בשל "הטלת ספק ביסודות האסלאם"

דורון פסקין

לפי דיווחים ערביים ובתקשורת הבין-לאומית, ראמי רוחאני, מנהיג הקהילה, נידון לחמש שנות מאסר. בקרב זרמים תיאולוגיים מסוימים בעולם המוסלמי ובמיוחד בקרב אלו המקורבים לאחים המוסלמים – נחשבת הדת הבהאית לכפירה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפגישה בפסגה על אוקראינה, 15 באוגוסט 2025
פגישת טראמפ-פוטין: לא הושגה הפסקת אש; נשיא ארה"ב הגדיר את המפגש "מועיל מאוד"

דורון פסקין

טראמפ הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". שרת ההגנה של ליטא: לאורך כל הפסגה פוטין המשיך "להפציץ אזרחים באוקראינה"

מזכ״ל חיזבאללה, נעים קאסם
מנהיג חיזבאללה במסר לממשלת לבנון: "או שהמדינה תישאר ואנו נישאר יחד או שנגמר הסיפור. האחריות עליכם"

דורון פסקין

בנאומו היום תקף שיח' נעים קאסם את ממשלת לבנון על ההחלטה לפרק את הארגון מנשקו והצהיר כי אם הארגון ייאלץ לכך, ינהלו אנשיו "קרב כרבלאי" – מלחמת אין ברירה עד המוות

