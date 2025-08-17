נתניהו אישר בישיבת הממשלה כי תקיפת צה"ל בתימן בוצעה באמצעות חיל הים
ראש הממשלה: אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, מרחיקים את שחרור חטופינו
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום בישיבת הממשלה להפגנות ברחבי הארץ ולפעילות צה"ל.
בפתח דבריו אישר נתניהו כי "ביממה האחרונה חיל הים תקף תחנות כוח בתימן". נוסף עכך הוא ציין כי "חיילי צה"ל תקפו בזייתון וחיסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה. חיל האוויר תקף בכירי מחבלים של חיזבאללה ופירי משגרים בלבנון. אני מבקש להדגיש: הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש. לפי ההסכם הזה, אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה.
"השליטה הביטחונית המתמשכת שלנו ברצועה זה רק אחד מהתנאים שלנו לסיום המלחמה, תנאים שהחמאס מסרב לקבלם. אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו