אחמד א-שרע אמר אתמול כי המהלך לפיצול סוריה הוא "בלתי מציאותי לחלוטין". על מיליציית ה-SDF אמר: "התנהלותה בשטח אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות בשולחן המשא ומתן"
דורון פסקין | 17 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא סוריה: גורמים בסוריה מבקשים מישראל עזרה ביצירת אוטונומיות אזוריות
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, תקף בשבת גורמים במדינתו שלדבריו "מסתייעים בישראל", וציין כי כל ניסיון לפצל את סוריה נדון לכישלון.
במהלך מפגש פומבי עם אקדמאים, פוליטיקאים וראשי קהילות במחוז אידליב, מפגש שתכניו דווחו בתקשורת הערבית, הביע א-שרע עמדה נחרצת נגד יוזמות להקמת אוטונומיות אזוריות והבהיר: "לא נוותר על אף גרגר אדמה סורית".
לדבריו, התנהלותה של מיליציית ה-SDF בשטח אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות בשולחן המשא ומתן, אולם הממשלה ממשיכה בדיאלוג עמה לצורך יישום ההסכם שנחתם במרץ האחרון. א-שרע חזר על מחויבותו להסכם עם מפקד ה-SDF, מזלום עבדי, וטען כי "חודשים ספורים בלבד מפרידים בינינו לבין יישום ההסכם בפועל".
