 נשיא סוריה: גורמים בסוריה מבקשים מישראל עזרה ביצירת אוטונומיות אזוריות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אחמד א-שרע אמר אתמול כי המהלך לפיצול סוריה הוא "בלתי מציאותי לחלוטין". על מיליציית ה-SDF אמר: "התנהלותה בשטח אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות בשולחן המשא ומתן"

דורון פסקין | 17 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא סוריה: גורמים בסוריה מבקשים מישראל עזרה ביצירת אוטונומיות אזוריות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, תקף בשבת גורמים במדינתו שלדבריו "מסתייעים בישראל", וציין כי כל ניסיון לפצל את סוריה נדון לכישלון.

במהלך מפגש פומבי עם אקדמאים, פוליטיקאים וראשי קהילות במחוז אידליב, מפגש שתכניו דווחו בתקשורת הערבית, הביע א-שרע עמדה נחרצת נגד יוזמות להקמת אוטונומיות אזוריות והבהיר: "לא נוותר על אף גרגר אדמה סורית".

לדבריו, התנהלותה של מיליציית ה-SDF בשטח אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות בשולחן המשא ומתן, אולם הממשלה ממשיכה בדיאלוג עמה לצורך יישום ההסכם שנחתם במרץ האחרון. א-שרע חזר על מחויבותו להסכם עם מפקד ה-SDF, מזלום עבדי, וטען כי "חודשים ספורים בלבד מפרידים בינינו לבין יישום ההסכם בפועל".

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בפברואר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בפברואר 2025 | צילום: Ali Haj Suleiman/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מפגינים בחדרה, כאלף צוותי בריאות בצעדת מערך הבריאות - ״כולם הומניטריים״
הפגנות וחסימת כבישים במוקדים רבים ברחבי הארץ כחלק מ"יום העצירה" להשבת החטופים

אורן שלום

אלפי שוטרים פרוסים ברחבי הארץ. מטה משפחות החטופים הודיע כי יקים מחר מאהל בגבול עזה. סמוטריץ': "עם ישראל מתעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס"; יאיר גולן: "אין עוד זמן, אנחנו נעשה הכול כדי להחזיר אותם עכשיו"

מתוך סרטון שפורסם ברשתות החברתיות ונטען כי הוא תיעוד מהתקיפה הישראלית הבוקר
צה״ל תקף הבוקר בעומק תימן

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל הודיע כי הותקפו תשתיות אנרגיה במרחב העיר צנעא

מנהיג הקהילה הבהאית בקטאר, ראמי רוחאני
קטאר שלחה לכלא את מנהיג הקהילה הבהאית בשל "הטלת ספק ביסודות האסלאם"

דורון פסקין

לפי דיווחים ערביים ובתקשורת הבין-לאומית, ראמי רוחאני, מנהיג הקהילה, נידון לחמש שנות מאסר. בקרב זרמים תיאולוגיים מסוימים בעולם המוסלמי ובמיוחד בקרב אלו המקורבים לאחים המוסלמים – נחשבת הדת הבהאית לכפירה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפגישה בפסגה על אוקראינה, 15 באוגוסט 2025
פגישת טראמפ-פוטין: לא הושגה הפסקת אש; נשיא ארה"ב הגדיר את המפגש "מועיל מאוד"

דורון פסקין

טראמפ הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". שרת ההגנה של ליטא: לאורך כל הפסגה פוטין המשיך "להפציץ אזרחים באוקראינה"

מזכ״ל חיזבאללה, נעים קאסם
מנהיג חיזבאללה במסר לממשלת לבנון: "או שהמדינה תישאר ואנו נישאר יחד או שנגמר הסיפור. האחריות עליכם"

דורון פסקין

בנאומו היום תקף שיח' נעים קאסם את ממשלת לבנון על ההחלטה לפרק את הארגון מנשקו והצהיר כי אם הארגון ייאלץ לכך, ינהלו אנשיו "קרב כרבלאי" – מלחמת אין ברירה עד המוות

ראש המודיעין הסעודי לשעבר, הנסיך תורכי אל-פיצל, 2 באוקטובר 2015
ראש המודיעין הסעודי לשעבר: "אין כל דרך שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל במצב הנוכחי"

יוני בן מנחם

הנסיך תורכי אל-פיצל, מקורב ליורש העצר בן סלמאן, תקף אתמול בריאיון ל-CNN את ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו "פושע מלחמה אובססיבי לרצח עם"

שתפו: