נשיא סוריה: גורמים בסוריה מבקשים מישראל עזרה ביצירת אוטונומיות אזוריות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, תקף בשבת גורמים במדינתו שלדבריו "מסתייעים בישראל", וציין כי כל ניסיון לפצל את סוריה נדון לכישלון.

במהלך מפגש פומבי עם אקדמאים, פוליטיקאים וראשי קהילות במחוז אידליב, מפגש שתכניו דווחו בתקשורת הערבית, הביע א-שרע עמדה נחרצת נגד יוזמות להקמת אוטונומיות אזוריות והבהיר: "לא נוותר על אף גרגר אדמה סורית".