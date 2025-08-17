אלפי שוטרים פרוסים ברחבי הארץ. מטה משפחות החטופים הודיע כי יקים מחר מאהל בגבול עזה. סמוטריץ': "עם ישראל מתעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס"; יאיר גולן: "אין עוד זמן, אנחנו נעשה הכול כדי להחזיר אותם עכשיו"
הפגנות וחסימת כבישים במוקדים רבים ברחבי הארץ כחלק מ"יום העצירה" להשבת החטופים
ישראלים רבים יצאו להפגין הבוקר במוקדים רבים ברחבי הארץ כחלק מ"יום העצירה" למען שחרור כל החטופים.
בשעות הבוקר המוקדמות מפגינים החלו להתאסף בכיכר החטופים בתל אביב ופרשו דגל ישראל ענק עם תמונות החטופים. מאוחר יותר, החלו לחסום כבישים, בהם נתיבי איילון, כביש 1, 6 ו-4.
