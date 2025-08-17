דובר צה"ל עדכן כי צה"ל תקף הבוקר בעומק תימן תשתיות אנרגיה ששימשו את החות'ים.

מצה"ל נמסר כי התקיפות, במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל, "בוצעו לנוכח תקיפות חוזרות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגורי טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה".