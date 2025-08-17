דובר צה"ל הודיע כי הותקפו תשתיות אנרגיה במרחב העיר צנעא
צוות מגזין אפוק | 17 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
צה״ל תקף הבוקר בעומק תימן
דובר צה"ל עדכן כי צה"ל תקף הבוקר בעומק תימן תשתיות אנרגיה ששימשו את החות'ים.
מצה"ל נמסר כי התקיפות, במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל, "בוצעו לנוכח תקיפות חוזרות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגורי טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה".
עוד נמסר בהודעה כי "שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה של המשטר האיראני על מנת לפגוע במדינת ישראל ובנות בריתה. שלטון הטרור מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת הכוח ופעילות טרור נגד מעבר וסחר במרחב השיט העולמי. צה״ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות ונשנות של שלטון הטרור החות'י נגד אזרחי מדינת ישראל ונחוש להמשיך ולפגוע בעוצמה בכל איום על המדינה, בכל מרחב בו יידרש".
