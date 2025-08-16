קטאר שלחה לכלא את מנהיג הקהילה הבהאית בשל "הטלת ספק ביסודות האסלאם"

כלי תקשורת בין-לאומיים, לרבות מקורות ערביים, דיווחו אתמול כי מנהיג הקהילה הבהאית הקטנה בקטאר, ראמי רוחאני, נידון ביום רביעי האחרון לחמש שנות מאסר. בית הדין בקטאר הרשיע את רוחאני בפרסום תכנים ברשתות החברתיות שנטען כי הם "מטילים ספק ביסודות הדת האסלאמית". בשלב זה לא פורסמו פרטים מדויקים לגבי התכנים שבגינם הורשע.

רוחאני, בן 71, נעצר באפריל האחרון. על פי מסמכים שפרסם משרד הקהילה הבהאית הבין-לאומית בז'נבה, שלושה שופטים במועצת המשפט העליונה של קטאר הם שגזרו את עונשו. אף שעורכי דינו ביקשו להתחשב במצבו הרפואי, שכן הוא סובל ממחלת לב, בקשתם נדחתה.