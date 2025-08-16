 קטאר שלחה לכלא את מנהיג הקהילה הבהאית בשל "הטלת ספק ביסודות האסלאם"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי דיווחים ערביים ובתקשורת הבין-לאומית, ראמי רוחאני, מנהיג הקהילה, נידון לחמש שנות מאסר. בקרב זרמים תיאולוגיים מסוימים בעולם המוסלמי ובמיוחד בקרב אלו המקורבים לאחים המוסלמים – נחשבת הדת הבהאית לכפירה

דורון פסקין | 16 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

קטאר שלחה לכלא את מנהיג הקהילה הבהאית בשל "הטלת ספק ביסודות האסלאם"

כלי תקשורת בין-לאומיים, לרבות מקורות ערביים, דיווחו אתמול כי מנהיג הקהילה הבהאית הקטנה בקטאר, ראמי רוחאני, נידון ביום רביעי האחרון לחמש שנות מאסר. בית הדין בקטאר הרשיע את רוחאני בפרסום תכנים ברשתות החברתיות שנטען כי הם "מטילים ספק ביסודות הדת האסלאמית". בשלב זה לא פורסמו פרטים מדויקים לגבי התכנים שבגינם הורשע.

רוחאני, בן 71, נעצר באפריל האחרון. על פי מסמכים שפרסם משרד הקהילה הבהאית הבין-לאומית בז'נבה, שלושה שופטים במועצת המשפט העליונה של קטאר הם שגזרו את עונשו. אף שעורכי דינו ביקשו להתחשב במצבו הרפואי, שכן הוא סובל ממחלת לב, בקשתם נדחתה.

סבא חדד, נציגת משרד הקהילה הבהאית הבין-לאומית באו"ם, הגדירה את פסק הדין כ"פגיעה חמורה ומסוכנת בזכות לחופש דת ואמונה, ומתקפה ישירה על ראמי רוחאני ועל הקהילה הבהאית בקטאר".

מנהיג הקהילה הבהאית בקטאר, ראמי רוחאני

מנהיג הקהילה הבהאית בקטאר, ראמי רוחאני | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפגישה בפסגה על אוקראינה, 15 באוגוסט 2025
פגישת טראמפ-פוטין: לא הושגה הפסקת אש; נשיא ארה"ב הגדיר את המפגש "מועיל מאוד"

דורון פסקין

טראמפ הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". שרת ההגנה של ליטא: לאורך כל הפסגה פוטין המשיך "להפציץ אזרחים באוקראינה"

מזכ״ל חיזבאללה, נעים קאסם
מנהיג חיזבאללה במסר לממשלת לבנון: "או שהמדינה תישאר ואנו נישאר יחד או שנגמר הסיפור. האחריות עליכם"

דורון פסקין

בנאומו היום תקף שיח' נעים קאסם את ממשלת לבנון על ההחלטה לפרק את הארגון מנשקו והצהיר כי אם הארגון ייאלץ לכך, ינהלו אנשיו "קרב כרבלאי" – מלחמת אין ברירה עד המוות

ראש המודיעין הסעודי לשעבר, הנסיך תורכי אל-פיצל, 2 באוקטובר 2015
ראש המודיעין הסעודי לשעבר: "אין כל דרך שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל במצב הנוכחי"

יוני בן מנחם

הנסיך תורכי אל-פיצל, מקורב ליורש העצר בן סלמאן, תקף אתמול בריאיון ל-CNN את ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו "פושע מלחמה אובססיבי לרצח עם"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במסיבת עיתונאים משותפת באנקרה, 4 בפברואר 2025
טורקיה תספק נשק לסוריה במסגרת הסכם ביטחוני חדש

דורון פסקין

המדינות חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה צבאי הכולל אספקת מערכות נשק, ציוד ותמיכה לוגיסטית, לצד הכשרות וייעוץ

משרדי יצרנית הנשק הגרמנית ״רנק״
בעקבות האמברגו הגרמני על ישראל – יצרנית הנשק "רנק" שוקלת להעביר ייצור לארה"ב

דורון פסקין

מנכ"ל החברה, שמספקת לישראל תיבות הילוכים לטנקים ולכלי רכב משוריינים, אישר בריאיון כי המהלך נשקל במטרה לעקוף את ההגבלות. "יש לנו אחריות להבטיח שישראל תשמר את יכולות ההרתעה שלה"

נשיא מצרים, עבד אלפתאח א-סיסי, ושר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי
מאמץ מצרי למנוע את כיבוש עזה ולחדש את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי מצרים וקטאר לחוצות מאוד מהחלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה כשלב ראשון להשתלטות על כל הרצועה, דבר שעשוי להביא בהמשך ליישום תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב

שתפו: