 פגישת טראמפ-פוטין: לא הושגה הפסקת אש; נשיא ארה"ב הגדיר את המפגש "מועיל מאוד"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

טראמפ הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". שרת ההגנה של ליטא: לאורך כל הפסגה פוטין המשיך "להפציץ אזרחים באוקראינה"

דורון פסקין | 16 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

פגישת טראמפ-פוטין: לא הושגה הפסקת אש; נשיא ארה"ב הגדיר את המפגש "מועיל מאוד"

הפסגה בין נשיא ארה״ב לשעבר, דונלד טראמפ, לבין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, התקיימה הלילה באנקורג' שבאלסקה והשתיימה ללא הפסקת אש או סיכום מעשי המהווה התקדמות. הפגישה, הראשונה בין שני המנהיגים מזה שש שנים, נמשכה כשלוש שעות בבסיס אלמנדורף-ריצ'רדסון.

לאחר השיחות מסרו שני המנהיגים הצהרות קצרות ללא מענה לשאלות עיתונאים. טראמפ הגדיר את המפגש "מועיל מאוד", אך הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". לדבריו, "הייתה לנו פגישה פורייה ביותר והסכמנו על הרבה נקודות. נותרו רק מעט מאוד - חלקן לא כל כך משמעותיות - אחת היא כנראה המשמעותית ביותר".

פוטין, שדיבר ראשון, תיאר את המפגש כ"ענייני ובאווירת כבוד הדדי". הוא ציין: "אנו משוכנעים שכדי שהסדר באוקראינה יהיה יציב וארוך טווח, יש לחסל את כל הסיבות לשורש המשבר, עליהן דיברנו פעמים רבות". לדבריו, במפגש עם טראמפ הושגו הסכמות אשר "יסללו את הדרך לשלום". בסיום דבריו, טראמפ הצהיר כי הוא כנראה ייפגש שוב עם פוטין ועל כך השיב פוטין באנגלית: "בפעם הבאה במוסקבה". על כך השיב טראמפ: "אני עלול לחטוף על זה אש, אבל אני חושב שהאפשרות קיימת".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפגישה בפסגה על אוקראינה, 15 באוגוסט 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפגישה בפסגה באלסקה על אוקראינה, 15 באוגוסט 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מזכ״ל חיזבאללה, נעים קאסם
מנהיג חיזבאללה במסר לממשלת לבנון: "או שהמדינה תישאר ואנו נישאר יחד או שנגמר הסיפור. האחריות עליכם"

דורון פסקין

בנאומו היום תקף שיח' נעים קאסם את ממשלת לבנון על ההחלטה לפרק את הארגון מנשקו והצהיר כי אם הארגון ייאלץ לכך, ינהלו אנשיו "קרב כרבלאי" – מלחמת אין ברירה עד המוות

ראש המודיעין הסעודי לשעבר, הנסיך תורכי אל-פיצל, 2 באוקטובר 2015
ראש המודיעין הסעודי לשעבר: "אין כל דרך שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל במצב הנוכחי"

יוני בן מנחם

הנסיך תורכי אל-פיצל, מקורב ליורש העצר בן סלמאן, תקף אתמול בריאיון ל-CNN את ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו "פושע מלחמה אובססיבי לרצח עם"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במסיבת עיתונאים משותפת באנקרה, 4 בפברואר 2025
טורקיה תספק נשק לסוריה במסגרת הסכם ביטחוני חדש

דורון פסקין

המדינות חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה צבאי הכולל אספקת מערכות נשק, ציוד ותמיכה לוגיסטית, לצד הכשרות וייעוץ

משרדי יצרנית הנשק הגרמנית ״רנק״
בעקבות האמברגו הגרמני על ישראל – יצרנית הנשק "רנק" שוקלת להעביר ייצור לארה"ב

דורון פסקין

מנכ"ל החברה, שמספקת לישראל תיבות הילוכים לטנקים ולכלי רכב משוריינים, אישר בריאיון כי המהלך נשקל במטרה לעקוף את ההגבלות. "יש לנו אחריות להבטיח שישראל תשמר את יכולות ההרתעה שלה"

נשיא מצרים, עבד אלפתאח א-סיסי, ושר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי
מאמץ מצרי למנוע את כיבוש עזה ולחדש את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי מצרים וקטאר לחוצות מאוד מהחלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה כשלב ראשון להשתלטות על כל הרצועה, דבר שעשוי להביא בהמשך ליישום תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
ערב פסגת טראמפ-פוטין: בקייב מזהירים כי רוסיה מנסה להתקדם בדונצק כדי לחזק את קלף המיקוח שלה

דורון פסקין

דיווחים באוקראינה: כוחות רוסיים התקדמו כ-10 ק"מ לעבר עורק אספקה מרכזי. מומחים מזהירים מפערים בקווי ההגנה וממחסור חמור בכוח אדם

שתפו: