טראמפ הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". שרת ההגנה של ליטא: לאורך כל הפסגה פוטין המשיך "להפציץ אזרחים באוקראינה"
דורון פסקין | 16 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳
פגישת טראמפ-פוטין: לא הושגה הפסקת אש; נשיא ארה"ב הגדיר את המפגש "מועיל מאוד"
הפסגה בין נשיא ארה״ב לשעבר, דונלד טראמפ, לבין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, התקיימה הלילה באנקורג' שבאלסקה והשתיימה ללא הפסקת אש או סיכום מעשי המהווה התקדמות. הפגישה, הראשונה בין שני המנהיגים מזה שש שנים, נמשכה כשלוש שעות בבסיס אלמנדורף-ריצ'רדסון.
לאחר השיחות מסרו שני המנהיגים הצהרות קצרות ללא מענה לשאלות עיתונאים. טראמפ הגדיר את המפגש "מועיל מאוד", אך הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". לדבריו, "הייתה לנו פגישה פורייה ביותר והסכמנו על הרבה נקודות. נותרו רק מעט מאוד - חלקן לא כל כך משמעותיות - אחת היא כנראה המשמעותית ביותר".
פוטין, שדיבר ראשון, תיאר את המפגש כ"ענייני ובאווירת כבוד הדדי". הוא ציין: "אנו משוכנעים שכדי שהסדר באוקראינה יהיה יציב וארוך טווח, יש לחסל את כל הסיבות לשורש המשבר, עליהן דיברנו פעמים רבות". לדבריו, במפגש עם טראמפ הושגו הסכמות אשר "יסללו את הדרך לשלום". בסיום דבריו, טראמפ הצהיר כי הוא כנראה ייפגש שוב עם פוטין ועל כך השיב פוטין באנגלית: "בפעם הבאה במוסקבה". על כך השיב טראמפ: "אני עלול לחטוף על זה אש, אבל אני חושב שהאפשרות קיימת".
