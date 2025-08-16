פגישת טראמפ-פוטין: לא הושגה הפסקת אש; נשיא ארה"ב הגדיר את המפגש "מועיל מאוד"

הפסגה בין נשיא ארה״ב לשעבר, דונלד טראמפ, לבין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, התקיימה הלילה באנקורג' שבאלסקה והשתיימה ללא הפסקת אש או סיכום מעשי המהווה התקדמות. הפגישה, הראשונה בין שני המנהיגים מזה שש שנים, נמשכה כשלוש שעות בבסיס אלמנדורף-ריצ'רדסון.

לאחר השיחות מסרו שני המנהיגים הצהרות קצרות ללא מענה לשאלות עיתונאים. טראמפ הגדיר את המפגש "מועיל מאוד", אך הודה כי "בכמה מהסוגיות הגדולות עוד לא הושגה הסכמה". לדבריו, "הייתה לנו פגישה פורייה ביותר והסכמנו על הרבה נקודות. נותרו רק מעט מאוד - חלקן לא כל כך משמעותיות - אחת היא כנראה המשמעותית ביותר".