בנאומו היום תקף שיח' נעים קאסם את ממשלת לבנון על ההחלטה לפרק את הארגון מנשקו והצהיר כי אם הארגון ייאלץ לכך, ינהלו אנשיו "קרב כרבלאי" – מלחמת אין ברירה עד המוות
דורון פסקין | 15 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
מנהיג חיזבאללה במסר לממשלת לבנון: "או שהמדינה תישאר ואנו נישאר יחד או שנגמר הסיפור. האחריות עליכם"
בנאום תקיף שנשא היום, הכריז מנהיג חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, כי הארגון לא ימסור את נשקו כל עוד "התוקפנות והכיבוש נמשכים". הוא תקף בחריפות את החלטת הממשלה הלבנונית לפרק את המיליציות מנשקן, ובראשן חיזבאללה, והזהיר כי מדובר ב"החלטה מסוכנת מאוד", העלולה להוביל את המדינה למשבר ואף למלחמת אזרחים.
קאסם כינה את ההחלטה "בלתי אחראית" ו"מנוגדת לאמנת הדו-קיום", וטען כי היא "מפשיטה את ההתנגדות, את העם ואת לבנון מכלי ההגנה מול התוקפנות, ומאפשרת להרוג לוחמים ולגרש אזרחים מבתיהם". הוא דרש מהממשלה "להטיל את מרותה ולגרש את הישראלים מלבנון" במקום לפרק את חיזבאללה.
בדבריו הדגיש קאסם כי אם הארגון ייאלץ לכך, ינהלו אנשיו "קרב כרבלאי" – התייחסות לקרב היסטורי דתי בשיעה – "קרב כרבלא", המבטא מלחמת אין ברירה עד המוות. הוא ציין כי חיזבאללה וארגון אמל בראשות יו"ר הפרלמנט, נביה ברי, החליטו לדחות בשלב זה את המשך קיומן של ההפגנות ההמוניות, כדי "לאפשר הזדמנות לדיון" ולמנוע עימות ש"אף אחד לא רוצה בו". עם זאת, הוא הזהיר כי אם הממשלה תכפה עימות, הארגון יגיב ב"הפגנות שיתפשטו בכל רחבי לבנון ואף יגיעו לשגרירות ארה"ב בביירות".
