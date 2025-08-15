מנהיג חיזבאללה במסר לממשלת לבנון: "או שהמדינה תישאר ואנו נישאר יחד או שנגמר הסיפור. האחריות עליכם"

בנאום תקיף שנשא היום, הכריז מנהיג חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, כי הארגון לא ימסור את נשקו כל עוד "התוקפנות והכיבוש נמשכים". הוא תקף בחריפות את החלטת הממשלה הלבנונית לפרק את המיליציות מנשקן, ובראשן חיזבאללה, והזהיר כי מדובר ב"החלטה מסוכנת מאוד", העלולה להוביל את המדינה למשבר ואף למלחמת אזרחים.

קאסם כינה את ההחלטה "בלתי אחראית" ו"מנוגדת לאמנת הדו-קיום", וטען כי היא "מפשיטה את ההתנגדות, את העם ואת לבנון מכלי ההגנה מול התוקפנות, ומאפשרת להרוג לוחמים ולגרש אזרחים מבתיהם". הוא דרש מהממשלה "להטיל את מרותה ולגרש את הישראלים מלבנון" במקום לפרק את חיזבאללה.