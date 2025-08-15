ראש המודיעין הסעודי לשעבר: "אין כל דרך שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל במצב הנוכחי"

ראש המודיעין הסעודי לשעבר, הנסיך תורכי אל-פיצל, המקורב ליורש העצר, מוחמד בן סלמאן, אמר כי סעודיה אינה יכולה לנרמל את יחסיה עם "פושע מלחמה אובססיבי לרצח עם" – בהתייחסו לראש הממשלה, בנימין נתניהו.

בריאיון לרשת האמריקנית CNN, בתשובה לשאלה על נורמליזציה עם ישראל, אמר אל-פיצל: "כיצד יכול מישהו לצפות שסעודיה תנרמל יחסים עם פושע כזה או עם אדם אובססיבי לרצח עם? [...] אין כל דרך שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל במצב הנוכחי [...] הממלכה היא זו שיזמה את היוזמה הערבית לשלום, והיא עדיין מונחת על השולחן".