 ראש המודיעין הסעודי לשעבר: "אין כל דרך שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל במצב הנוכחי"
הנסיך תורכי אל-פיצל, מקורב ליורש העצר בן סלמאן, תקף אתמול בריאיון ל-CNN את ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו "פושע מלחמה אובססיבי לרצח עם"

יוני בן מנחם | 15 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש המודיעין הסעודי לשעבר, הנסיך תורכי אל-פיצל, המקורב ליורש העצר, מוחמד בן סלמאן, אמר כי סעודיה אינה יכולה לנרמל את יחסיה עם "פושע מלחמה אובססיבי לרצח עם" – בהתייחסו לראש הממשלה, בנימין נתניהו.

בריאיון לרשת האמריקנית CNN, בתשובה לשאלה על נורמליזציה עם ישראל, אמר אל-פיצל: "כיצד יכול מישהו לצפות שסעודיה תנרמל יחסים עם פושע כזה או עם אדם אובססיבי לרצח עם? [...] אין כל דרך שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל במצב הנוכחי [...] הממלכה היא זו שיזמה את היוזמה הערבית לשלום, והיא עדיין מונחת על השולחן".

לדבריו, "סעודיה, צרפת ומדינות נוספות הציעו תכנית לסיום הלחימה בעזה ולהתקדמות לעבר סיום העוינות בין ישראל לשכנותיה [...] יש היסטוריה ארוכה של מאמצים סעודיים למען השלום, והנורמליזציה לא תגיע לפני כל אלה. כידוע, היוזמה הערבית לשלום מבוססת על החלטות מועצת הביטחון של האו"ם. על המשפט הבין-לאומי לעמוד בעקרונותיו בסוגיות הללו, לא להיות מוזנח ופשוט להעניק פרס לרוצח בלתי יציב כמו נתניהו".

ראש המודיעין הסעודי לשעבר, הנסיך תורכי אל-פיצל, 2 באוקטובר 2015

ראש המודיעין הסעודי לשעבר, הנסיך תורכי אל-פיצל, 2 באוקטובר 2015 | צילום: Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Summit

