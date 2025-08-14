 טורקיה תספק נשק לסוריה במסגרת הסכם ביטחוני חדש
המדינות חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה צבאי הכולל אספקת מערכות נשק, ציוד ותמיכה לוגיסטית, לצד הכשרות וייעוץ

דורון פסקין | 14 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

טורקיה תספק נשק לסוריה במסגרת הסכם ביטחוני חדש

טורקיה וסוריה חתמו אתמול על מזכר הבנות לשיתוף פעולה צבאי, הכולל אספקת מערכות נשק, ציוד ותמיכה לוגיסטית, לצד סיוע באימונים וייעוץ לצבא סוריה "לפי הצורך" – כך אמר גורם במשרד ההגנה הטורקי לסוכנויות הידיעות.

לדבריו, ההסכם נועד לתאם ולתכנן הכשרות צבאיות ושיתופי פעולה, לספק ייעוץ ושיתוף מידע וניסיון, ולהבטיח רכש של ציוד צבאי, מערכות נשק, משאבים לוגיסטיים ושירותים נלווים. הוא לא פירט אילו מערכות נשק יועברו לסוריה.

התקשורת הרשמית בטורקיה מציגה את המזכר כהמשך למדיניות המוצהרת לסייע לדמשק "בחיזוק היכולות המבצעיות במאבק בארגוני טרור", וכמהלך לחיזוק אחדות המדינה והשבת הריבונות. גורמים טורקיים צוטטו כאומרים כי סוריה פנתה רשמית בבקשה לסיוע בתחום ההכשרה, הייעוץ והתמיכה הטכנית – מה שהוביל להעמקת המגעים ולחתימת ההסכם.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במסיבת עיתונאים משותפת באנקרה, 4 בפברואר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במסיבת עיתונאים משותפת באנקרה, 4 בפברואר 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

משרדי יצרנית הנשק הגרמנית ״רנק״
בעקבות האמברגו הגרמני על ישראל – יצרנית הנשק "רנק" שוקלת להעביר ייצור לארה"ב

דורון פסקין

מנכ"ל החברה, שמספקת לישראל תיבות הילוכים לטנקים ולכלי רכב משוריינים, אישר בריאיון כי המהלך נשקל במטרה לעקוף את ההגבלות. "יש לנו אחריות להבטיח שישראל תשמר את יכולות ההרתעה שלה"

נשיא מצרים, עבד אלפתאח א-סיסי, ושר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי
מאמץ מצרי למנוע את כיבוש עזה ולחדש את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי מצרים וקטאר לחוצות מאוד מהחלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה כשלב ראשון להשתלטות על כל הרצועה, דבר שעשוי להביא בהמשך ליישום תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
ערב פסגת טראמפ-פוטין: בקייב מזהירים כי רוסיה מנסה להתקדם בדונצק כדי לחזק את קלף המיקוח שלה

דורון פסקין

דיווחים באוקראינה: כוחות רוסיים התקדמו כ-10 ק"מ לעבר עורק אספקה מרכזי. מומחים מזהירים מפערים בקווי ההגנה וממחסור חמור בכוח אדם

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאעה אל־סודאני, נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ
מחלוקת בין ארה"ב לעיראק על רקע שיתוף הפעולה הביטחוני עם איראן

דורון פסקין

מזכר הבנות ביטחוני שנחתם בין בגדד לטהראן עורר התנגדות חריפה בממשל האמריקני. דוברת מחלקת המדינה של ארה"ב הזהירה מהפיכת עיראק ל"מדינת לוויין איראנית"

מזכיר המדינה של ארה''ב, מרקו רוביו, 27 ביוני 2025
רוביו על האפשרות שהאחים המוסלמים יוגדרו כארגון טרור: "זה נמצא בעבודה"

אורן שלום

מזכיר המדינה האמריקני הבהיר כי לא מדובר בהחלטה של מחלקת המדינה בלבד, אלא בתהליך המחייב הצגת הוכחה. לדבריו, "האחים המוסלמים מהווים בהחלט מקור לדאגה חמורה"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
המתיחות באיראן גוברת עקב משבר המים

יוני בן מנחם

משבר המים החמור באיראן, במקביל לגל חום קיצוני ולכשלי ניהול, מעורר תסכול עמוק בקרב הציבור. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי מדובר בפוטנציאל להחרפת המשבר והפגנות רחבות היקף

