דורון פסקין | 14 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
טורקיה תספק נשק לסוריה במסגרת הסכם ביטחוני חדש
טורקיה וסוריה חתמו אתמול על מזכר הבנות לשיתוף פעולה צבאי, הכולל אספקת מערכות נשק, ציוד ותמיכה לוגיסטית, לצד סיוע באימונים וייעוץ לצבא סוריה "לפי הצורך" – כך אמר גורם במשרד ההגנה הטורקי לסוכנויות הידיעות.
לדבריו, ההסכם נועד לתאם ולתכנן הכשרות צבאיות ושיתופי פעולה, לספק ייעוץ ושיתוף מידע וניסיון, ולהבטיח רכש של ציוד צבאי, מערכות נשק, משאבים לוגיסטיים ושירותים נלווים. הוא לא פירט אילו מערכות נשק יועברו לסוריה.
התקשורת הרשמית בטורקיה מציגה את המזכר כהמשך למדיניות המוצהרת לסייע לדמשק "בחיזוק היכולות המבצעיות במאבק בארגוני טרור", וכמהלך לחיזוק אחדות המדינה והשבת הריבונות. גורמים טורקיים צוטטו כאומרים כי סוריה פנתה רשמית בבקשה לסיוע בתחום ההכשרה, הייעוץ והתמיכה הטכנית – מה שהוביל להעמקת המגעים ולחתימת ההסכם.
