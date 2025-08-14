טורקיה תספק נשק לסוריה במסגרת הסכם ביטחוני חדש

מנכ"ל החברה, שמספקת לישראל תיבות הילוכים לטנקים ולכלי רכב משוריינים, אישר בריאיון כי המהלך נשקל במטרה לעקוף את ההגבלות. "יש לנו אחריות להבטיח שישראל תשמר את יכולות ההרתעה שלה"