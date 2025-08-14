בעקבות האמברגו הגרמני על ישראל – יצרנית הנשק "רנק" שוקלת להעביר ייצור לארה"ב

חברת "רנק", יצרנית גרמנית של תיבות הילוכים לטנקים ולכלי רכב משוריינים, בהם גם כאלה בשימוש צה"ל, שוקלת להעביר את הייצור של רכיבים אלה לארה"ב – במטרה לעקוף את איסור יצוא הנשק לישראל שהטילה ממשלת גרמניה. כך אמר מנכ"ל החברה, אלכסנדר סאגל, בריאיון שפורסם אתמול בעיתון פייננשל טיימס הבריטי ולערוצי תקשורת נוספים.

המהלך נשקל במטה החברה שבבוואריה בעקבות הודעת קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, בשבוע שעבר על השעיית מכירת ציוד צבאי שעלול לשמש את צה"ל ברצועת עזה. סאגל הבהיר כי "רנק" תפעל בהתאם לחוקים ולתקנות הגרמניים, אך הוסיף: "ברור שאנו דנים בתוכנית ב'. תוכנית ב' היא העברת ייצור תיבות ההילוכים הספציפיות הללו לארה"ב".