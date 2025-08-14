מאמץ מצרי למנוע את כיבוש עזה ולחדש את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש

שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, הצהיר כי "התמונה ברורה לחלוטין בנוגע לניהול עזה לאחר המלחמה, והיא תידון בכנס לשיקום הרצועה שייערך לאחר סיום הלחימה".

את הדברים הוא אמר אמש בריאיון לערוץ הטלוויזיה המצרי אלקאהרה. לדבריו, מצרים החלה לאמן 5,000 שוטרים פלסטינים, בתיאום עם ירדן והרש"פ, במטרה לסגור את הוואקום הביטחוני ברצועת עזה במקרה של הפסקת המלחמה. הוא ציין כי התוכניות לסגירת הוואקום הביטחוני בעזה כוללות הצבת 5,000 שוטרים נוספים מטעם הרש"פ.