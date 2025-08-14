 מאמץ מצרי למנוע את כיבוש עזה ולחדש את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש
גורמים בכירים בישראל אומרים כי מצרים וקטאר לחוצות מאוד מהחלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה כשלב ראשון להשתלטות על כל הרצועה, דבר שעשוי להביא בהמשך ליישום תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב

יוני בן מנחם | 14 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, הצהיר כי "התמונה ברורה לחלוטין בנוגע לניהול עזה לאחר המלחמה, והיא תידון בכנס לשיקום הרצועה שייערך לאחר סיום הלחימה".

את הדברים הוא אמר אמש בריאיון לערוץ הטלוויזיה המצרי אלקאהרה. לדבריו, מצרים החלה לאמן 5,000 שוטרים פלסטינים, בתיאום עם ירדן והרש"פ, במטרה לסגור את הוואקום הביטחוני ברצועת עזה במקרה של הפסקת המלחמה. הוא ציין כי התוכניות לסגירת הוואקום הביטחוני בעזה כוללות הצבת 5,000 שוטרים נוספים מטעם הרש"פ.

לדבריו, הושגה הבנה עם "כל הגורמים הרלוונטיים" לגבי מינוי 15 דמויות טכנוקרטיות בולטות מעזה שינהלו את הרצועה במשך שישה חודשים, "כדי שיהוו גרעין אמיתי להטמעת ביטחון וחוק בעזה".

נשיא מצרים, עבד אלפתאח א-סיסי, ושר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי

נשיא מצרים, עבד אלפתאח א-סיסי, ושר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי | קרדיט: עמוד הפייסבוק של נשיאות מצרים

