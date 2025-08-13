דיווחים באוקראינה: כוחות רוסיים התקדמו כ-10 ק"מ לעבר עורק אספקה מרכזי. מומחים מזהירים מפערים בקווי ההגנה וממחסור חמור בכוח אדם
דורון פסקין | 13 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
ערב פסגת טראמפ-פוטין: בקייב מזהירים כי רוסיה מנסה להתקדם בדונצק כדי לחזק את קלף המיקוח שלה
המלחמה באוקראינה נכנסת לשלב קריטי, על רקע דיווחים על התקדמות משמעותית של הכוחות הרוסיים בחבל דונצק – ימים ספורים לפני הפסגה הצפויה באלסקה בין נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, לבין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.
בקייב גוברים החששות כי ההישגים הטקטיים בשטח ישמשו את מוסקבה כקלף מיקוח בשיחות המדיניות, ויובילו ללחץ בין-לאומי על אוקראינה להסכים לתנאים נוקשים לסיום המלחמה.
על פי הדיווחים, בימים האחרונים התקדמו הכוחות הרוסיים כ-10 קילומטרים לעבר כביש דוברופיליה-קרמטורסק שבמחוז דונצק, המהווה עורק לוגיסטי מרכזי עבור צבא אוקראינה. ההתקדמות, הממוקדת בין הערים פוקרובסק וקוסטיאנטיניבקה, נתפסת כחלק ממבצע מתוזמן היטב שמטרתו לנתק את נתיבי האספקה העיקריים של הכוחות האוקראיניים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו