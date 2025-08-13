ערב פסגת טראמפ-פוטין: בקייב מזהירים כי רוסיה מנסה להתקדם בדונצק כדי לחזק את קלף המיקוח שלה

המלחמה באוקראינה נכנסת לשלב קריטי, על רקע דיווחים על התקדמות משמעותית של הכוחות הרוסיים בחבל דונצק – ימים ספורים לפני הפסגה הצפויה באלסקה בין נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, לבין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.

בקייב גוברים החששות כי ההישגים הטקטיים בשטח ישמשו את מוסקבה כקלף מיקוח בשיחות המדיניות, ויובילו ללחץ בין-לאומי על אוקראינה להסכים לתנאים נוקשים לסיום המלחמה.