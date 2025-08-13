מזכר הבנות ביטחוני שנחתם בין בגדד לטהראן עורר התנגדות חריפה בממשל האמריקני. דוברת מחלקת המדינה של ארה"ב הזהירה מהפיכת עיראק ל"מדינת לוויין איראנית"
דורון פסקין | 13 באוגוסט 2025
מחלוקת בין ארה"ב לעיראק על רקע שיתוף הפעולה הביטחוני עם איראן
במהלך היממה האחרונה התגלעה מחלוקת בין ארה"ב לעיראק, על רקע שיתוף הפעולה הביטחוני ההולך ומתהדק בין בגדד לטהראן. הרקע למחלוקת הוא מזכר הבנות ביטחוני שנחתם ביום שני האחרון בין היועץ לביטחון לאומי של עיראק, קאסם אל-עראג'י, לבין מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לריג'אני – בנוכחות ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני. במסיבת עיתונאים שנערכה בבגדד לאחר החתימה, הצהיר לריג'אני כי מטרת ההסכם היא "למנוע מגורמים זרים לערער את ביטחון שתי המדינות".
פרטי המזכר לא פורסמו רשמית, אך לפי דיווחים בתקשורת הערבית, עיקר מטרתו הוא חיזוק התיאום הביטחוני לאורך הגבול המשותף בין עיראק לאיראן. המזכר נועד, לפי הפרסומים, לשפר את שיתוף הפעולה בין כוחות הביטחון של שתי המדינות, לצמצום חדירות והפרות ביטחוניות בגבול. ההסכם החדש מתבסס על מזכר קודם שנחתם במרץ 2023, שהתמקד במניעת פעילות של קבוצות אופוזיציה כורדיות-איראניות בגבול.
במהלך התדרוך היומי של מחלקת המדינה האמריקנית, הביעה הדוברת, תמי ברוס, התנגדות נחרצת להסכם, בטענה כי הוא סותר את מטרות ארה"ב ופוגע במאמצים לחיזוק מוסדות הביטחון בעיראק.
