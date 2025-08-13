 רוביו על האפשרות שהאחים המוסלמים יוגדרו כארגון טרור: "זה נמצא בעבודה"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מזכיר המדינה האמריקני הבהיר כי לא מדובר בהחלטה של מחלקת המדינה בלבד, אלא בתהליך המחייב הצגת הוכחה. לדבריו, "האחים המוסלמים מהווים בהחלט מקור לדאגה חמורה"

אורן שלום | 13 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

רוביו על האפשרות שהאחים המוסלמים יוגדרו כארגון טרור: "זה נמצא בעבודה"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס בריאיון שהעניק לתוכנית הרדיו "סיד וחברים בבוקר", לאפשרות שארגון האחים המוסלמים יוגדר על ידי מחלקת המדינה כארגון טרור.

במהלך הריאיון נשאל רוביו מדוע מחלקת המדינה לא מגדירה את האחים המוסלמים במיוחד כארגון טרור. לדבריו של רוביו "זה נמצא בעבודה, וברור שיש סניפים שונים לאחים המוסלמים, אז צריך להגדיר כל אחד מהם בנפרד".

הוא הסביר כי לא מדובר בעניין של החלטה בלבד אלא בתהליך בו נדרש להוכיח משפטית כי אכן מדובר בארגון טרור: "אני יודע שאנשים לא רוצים לשמוע על תהליכים, בגלל שהדברים האלה יאותגרו בבתי משפט, נכון? כל ארגון יכול לטעון, 'אני לא באמת ארגון טרור – הארגון הזה הוא לא ארגון טרור'. אז אתה חייב להראות את העבודה שעשית, ממש כמו בעיית מתמטיקה – אתה צריך להראות את כל המסמכים כשהולכים לבית משפט.

מזכיר המדינה של ארה''ב, מרקו רוביו, 27 ביוני 2025

מזכיר המדינה של ארה''ב, מרקו רוביו, 27 ביוני 2025 | צילום: Joe Raedle/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
המתיחות באיראן גוברת עקב משבר המים

יוני בן מנחם

משבר המים החמור באיראן, במקביל לגל חום קיצוני ולכשלי ניהול, מעורר תסכול עמוק בקרב הציבור. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי מדובר בפוטנציאל להחרפת המשבר והפגנות רחבות היקף

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פונה לעם האיראני בסרטון שפרסם היום
ראש הממשלה במסר לעם האיראני: "צאו לרחובות. דרשו צדק. דרשו דין וחשבון. תמחו נגד הדיכוי"

קרן זריהן

בסרטון שפרסם על רקע משבר המים במדינה, הצהיר נתניהו: "ברגע שמדינתכם תהיה חופשית – מיטב מומחי המים של ישראל יגיעו לכל עיר באיראן"

מבנה הבנק המרכזי של נורווגיה, בו מתנהלת קרן העושר
קרן העושר הנורווגית מצמצמת חשיפה לחברות ישראליות – פגיעה תדמיתית או נזק משמעותי לישראל?

דורון פסקין

הקרן, מהמשקיעות הגדולות בעולם, הודיעה על צמצום מספר החברות הישראליות בתיק ההשקעות שלה ושינוי אופן הפעילות בארץ

סגן ראש סבא"א, מאסימו אפארו
סגן ראש סבא"א ביקר בחשאי באיראן, שלא מאפשרת בשלב זה לחדש את הפיקוח על מתקני הגרעין

דורון פסקין

מאסימו אפארו נפגש עם בכירים בטהראן לראשונה מאז המערכה עם ישראל. לפי סוכנות הידיעות האיראנית, השיחות התמקדו ב"דרכי פעולה בתנאים החדשים"

נשיא סומלילנד, עבדרחמן מוחמד עבדאללהי, נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ
טראמפ בוחן הכרה בסומלילנד – מהו האינטרס האמריקני מאחורי המהלך?

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הכריז בסוף השבוע האחרון כי הוא שוקל את הצעד – שעשוי לשנות את מעמדה של המדינה האפריקנית שאינה זוכה להכרה בין-לאומית

כוחות כיבוי אש פועלים לכבות את השריפה ביער טרנסקו שבפורטוגל, 11 באוגוסט 2025
גל שריפות בדרום אירופה; מצב חירום לאומי הוכרז בספרד

דורון פסקין

חום קיצוני ורוחות עזות הציתו שריפות בספרד, צרפת, פורטוגל, יוון ואיטליה; אלפים פונו מבתיהם ועשרות אלפי דונם עלו באש

שתפו: