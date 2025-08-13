רוביו על האפשרות שהאחים המוסלמים יוגדרו כארגון טרור: "זה נמצא בעבודה"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס בריאיון שהעניק לתוכנית הרדיו "סיד וחברים בבוקר", לאפשרות שארגון האחים המוסלמים יוגדר על ידי מחלקת המדינה כארגון טרור.

במהלך הריאיון נשאל רוביו מדוע מחלקת המדינה לא מגדירה את האחים המוסלמים במיוחד כארגון טרור. לדבריו של רוביו "זה נמצא בעבודה, וברור שיש סניפים שונים לאחים המוסלמים, אז צריך להגדיר כל אחד מהם בנפרד".

הוא הסביר כי לא מדובר בעניין של החלטה בלבד אלא בתהליך בו נדרש להוכיח משפטית כי אכן מדובר בארגון טרור: "אני יודע שאנשים לא רוצים לשמוע על תהליכים, בגלל שהדברים האלה יאותגרו בבתי משפט, נכון? כל ארגון יכול לטעון, 'אני לא באמת ארגון טרור – הארגון הזה הוא לא ארגון טרור'. אז אתה חייב להראות את העבודה שעשית, ממש כמו בעיית מתמטיקה – אתה צריך להראות את כל המסמכים כשהולכים לבית משפט.