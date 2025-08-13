משבר המים החמור באיראן, במקביל לגל חום קיצוני ולכשלי ניהול, מעורר תסכול עמוק בקרב הציבור. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי מדובר בפוטנציאל להחרפת המשבר והפגנות רחבות היקף
יוני בן מנחם | 13 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳
המתיחות באיראן גוברת עקב משבר המים
בשבועות האחרונים מתמודדת איראן עם משבר מים חמור, שהתגבר בשל גל חום קיצוני. המשבר גרם לירידה חדה ברמות המילוי של מאגרי המים, שהגיעו לרמות הנמוכות ביותר מזה מאה שנה, והוביל להפסקות חשמל ומחאות ציבוריות.
בכירים איראניים הביעו דאגה מהמצב. נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הזהיר בשבוע שעבר כי אם לא יינקטו צעדים מיידיים, המדינה עלולה להיתקל במצב בלתי הפיך. הוא ציין כי אם המצב יימשך, טהראן לא תוכל לספק מים לתושביה, והדגיש כי המצב חמור יותר ממה שמדווח בתקשורת.
ב–11 באוגוסט, הצהיר פזשכיאן כי איראן ניצבת בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס, ואף אמר כי "למדינה ייגמרו מאגרי המים כבר השבוע", וכי "אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים".
