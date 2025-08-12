ראש הממשלה במסר לעם האיראני: "צאו לרחובות. דרשו צדק. דרשו דין וחשבון. תמחו נגד הדיכוי"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם היום סרטון בו פנה לעם האיראני והתייחס למשבר המים במדינה.

"שלום מירושלים, לעם האיראני הגאה. מנהיגיכם כפו עלינו את מלחמת 12 הימים, והפסידו הפסד צורב. הם משקרים ללא הרף, אך לעיתים נדירות הם אומרים את האמת. לפני מספר ימים אמר נשיא איראן: 'יש לנו בעיות עם מים, חשמל, כסף ואינפלציה – איפה אין לנו בעיה? לא יישארו מים בסכרים עד ספטמבר או אוקטובר'. הוא צודק. הכול קורס.