קרן העושר הנורווגית מצמצמת חשיפה לחברות ישראליות – פגיעה תדמיתית או נזק משמעותי לישראל?

קרן העושר הנורווגית הודיעה אתמול, בהודעה רשמית, כי היא מצמצמת את מספר החברות הישראליות בתיק ההשקעות שלה. במסגרת המהלך החליטה הקרן למכור, "בהקדם האפשרי", את כלל אחזקותיה ב־11 חברות ישראליות שאינן נכללות במדד הייחוס של משרד האוצר הנורווגי. נוסף על כך, הודיעה הקרן כי מעתה ואילך כל ניהול ההשקעות שלה בישראל יתבצע באופן פנימי – כלומר היא מבטלת את ההתקשרויות עם מנהלים חיצוניים בישראל.

המדד הרשמי של משרד האוצר הנורווגי משמש ככלי מרכזי למעקב ולהערכת ביצועי קרן העושר. מדד הייחוס מורכב מתת מדדים, שבאמצעותם נמדדים התשואה והסיכון של הקרן. המדד גם קובע את פיזור ההשקעות של הקרן.