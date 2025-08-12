קרן העושר הנורווגית מצמצמת חשיפה לחברות ישראליות – פגיעה תדמיתית או נזק משמעותי לישראל?

הקרן, מהמשקיעות הגדולות בעולם, הודיעה על צמצום מספר החברות הישראליות בתיק ההשקעות שלה ושינוי אופן הפעילות בארץ
דורון פסקין | 12 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
קרן העושר הנורווגית הודיעה אתמול, בהודעה רשמית, כי היא מצמצמת את מספר החברות הישראליות בתיק ההשקעות שלה. במסגרת המהלך החליטה הקרן למכור, "בהקדם האפשרי", את כלל אחזקותיה ב־11 חברות ישראליות שאינן נכללות במדד הייחוס של משרד האוצר הנורווגי. נוסף על כך, הודיעה הקרן כי מעתה ואילך כל ניהול ההשקעות שלה בישראל יתבצע באופן פנימי – כלומר היא מבטלת את ההתקשרויות עם מנהלים חיצוניים בישראל.
המדד הרשמי של משרד האוצר הנורווגי משמש ככלי מרכזי למעקב ולהערכת ביצועי קרן העושר. מדד הייחוס מורכב מתת מדדים, שבאמצעותם נמדדים התשואה והסיכון של הקרן. המדד גם קובע את פיזור ההשקעות של הקרן.
על פי הודעתה של הקרן, היא תישאר חשופה אך ורק לחברות ישראליות הכלולות במדד זה, וגם לגביהן לא קיימת התחייבות להמשך ההחזקה. בנימוק הרשמי נכתב: "המצב ברצועת עזה הוא משבר הומניטרי חמור… נחזק את תהליכי בדיקות הנאותות ונפשט את ניהול ההשקעות בשוק זה".
