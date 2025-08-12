 קרן העושר הנורווגית מצמצמת חשיפה לחברות ישראליות – פגיעה תדמיתית או נזק משמעותי לישראל?
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הקרן, מהמשקיעות הגדולות בעולם, הודיעה על צמצום מספר החברות הישראליות בתיק ההשקעות שלה ושינוי אופן הפעילות בארץ

דורון פסקין | 12 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

קרן העושר הנורווגית מצמצמת חשיפה לחברות ישראליות – פגיעה תדמיתית או נזק משמעותי לישראל?

קרן העושר הנורווגית הודיעה אתמול, בהודעה רשמית, כי היא מצמצמת את מספר החברות הישראליות בתיק ההשקעות שלה. במסגרת המהלך החליטה הקרן למכור, "בהקדם האפשרי", את כלל אחזקותיה ב־11 חברות ישראליות שאינן נכללות במדד הייחוס של משרד האוצר הנורווגי. נוסף על כך, הודיעה הקרן כי מעתה ואילך כל ניהול ההשקעות שלה בישראל יתבצע באופן פנימי – כלומר היא מבטלת את ההתקשרויות עם מנהלים חיצוניים בישראל.

המדד הרשמי של משרד האוצר הנורווגי משמש ככלי מרכזי למעקב ולהערכת ביצועי קרן העושר. מדד הייחוס מורכב מתת מדדים, שבאמצעותם נמדדים התשואה והסיכון של הקרן. המדד גם קובע את פיזור ההשקעות של הקרן.

על פי הודעתה של הקרן, היא תישאר חשופה אך ורק לחברות ישראליות הכלולות במדד זה, וגם לגביהן לא קיימת התחייבות להמשך ההחזקה. בנימוק הרשמי נכתב: "המצב ברצועת עזה הוא משבר הומניטרי חמור… נחזק את תהליכי בדיקות הנאותות ונפשט את ניהול ההשקעות בשוק זה".

מבנה הבנק המרכזי של נורווגיה, בו מתנהלת קרן העושר

מבנה הבנק המרכזי של נורווגיה, בו מתנהלת קרן העושר | צילום: Bjoertvedt BY-SA 3.0 Deed

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פונה לעם האיראני בסרטון שפרסם היום
ראש הממשלה במסר לעם האיראני: "צאו לרחובות. דרשו צדק. דרשו דין וחשבון. תמחו נגד הדיכוי"

קרן זריהן

בסרטון שפרסם על רקע משבר המים במדינה, הצהיר נתניהו: "ברגע שמדינתכם תהיה חופשית – מיטב מומחי המים של ישראל יגיעו לכל עיר באיראן"

סגן ראש סבא"א, מאסימו אפארו
סגן ראש סבא"א ביקר בחשאי באיראן, שלא מאפשרת בשלב זה לחדש את הפיקוח על מתקני הגרעין

דורון פסקין

מאסימו אפארו נפגש עם בכירים בטהראן לראשונה מאז המערכה עם ישראל. לפי סוכנות הידיעות האיראנית, השיחות התמקדו ב"דרכי פעולה בתנאים החדשים"

נשיא סומלילנד, עבדרחמן מוחמד עבדאללהי, נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ
טראמפ בוחן הכרה בסומלילנד – מהו האינטרס האמריקני מאחורי המהלך?

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הכריז בסוף השבוע האחרון כי הוא שוקל את הצעד – שעשוי לשנות את מעמדה של המדינה האפריקנית שאינה זוכה להכרה בין-לאומית

כוחות כיבוי אש פועלים לכבות את השריפה ביער טרנסקו שבפורטוגל, 11 באוגוסט 2025
גל שריפות בדרום אירופה; מצב חירום לאומי הוכרז בספרד

דורון פסקין

חום קיצוני ורוחות עזות הציתו שריפות בספרד, צרפת, פורטוגל, יוון ואיטליה; אלפים פונו מבתיהם ועשרות אלפי דונם עלו באש

השליח האמריקני סטיב ויטקוף, 14 ביולי 2025
ניסיון של המתווכות להחיות את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מאשרים כי משלחת חמאס הגיעה לקהיר ביוזמה מצרית-טורקית ובתיווך אמריקני. לדבריהם, ישראל תהיה מוכנה לנהל משא ומתן בתנאים שקבע הקבינט הביטחוני לסיום המלחמה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך מסיבת העיתונאים היום
טראמפ מפעיל את המשמר הלאומי ומעביר את המשטרה בוושינגטון לשליטה פדרלית

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע על הצעד במטרה להתמודד עם בעיית הפשיעה בוושינגטון. "זה ימשיך הלאה, אנחנו מתחילים חזק מאוד עם וושינגטון הבירה וננקה אותה מהר"

שתפו: