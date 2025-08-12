סגן ראש סבא"א ביקר בחשאי באיראן, שלא מאפשרת בשלב זה לחדש את הפיקוח על מתקני הגרעין

סגן ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), מאסימו אפארו, סיים אתמול ביקור חשאי בטהראן, במהלכו נפגש עם בכירים איראניים במטרה לגבש את עתיד היחסים בין איראן לבין הסוכנות.

ביקורו של אפארו נעשה בחשאי ומתחת לרדאר התקשורתי. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, היה זה שחשף הלילה את דבר הביקור. דבריו של עראקצ'י צוטטו בסוכנות הידיעות האיראנית IRAN.