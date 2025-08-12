מאסימו אפארו נפגש עם בכירים בטהראן לראשונה מאז המערכה עם ישראל. לפי סוכנות הידיעות האיראנית, השיחות התמקדו ב"דרכי פעולה בתנאים החדשים", ובסיומן הוסכם כי המגעים יימשכו בתקופה הקרובה
דורון פסקין | 12 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
סגן ראש סבא"א ביקר בחשאי באיראן, שלא מאפשרת בשלב זה לחדש את הפיקוח על מתקני הגרעין
סגן ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), מאסימו אפארו, סיים אתמול ביקור חשאי בטהראן, במהלכו נפגש עם בכירים איראניים במטרה לגבש את עתיד היחסים בין איראן לבין הסוכנות.
ביקורו של אפארו נעשה בחשאי ומתחת לרדאר התקשורתי. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, היה זה שחשף הלילה את דבר הביקור. דבריו של עראקצ'י צוטטו בסוכנות הידיעות האיראנית IRAN.
מדובר בביקור הראשון של בכיר בסבא"א באיראן מאז המערכה בת 12 הימים עם ישראל. הביקור התקיים על רקע מתיחות חריפה בין איראן לסוכנות, בעקבות התקיפות הישראליות והאמריקניות נגד מתקני הגרעין האיראניים במהלך אותה מערכה.
