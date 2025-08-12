 טראמפ בוחן הכרה בסומלילנד – מהו האינטרס האמריקני מאחורי המהלך?
נשיא ארה"ב הכריז בסוף השבוע האחרון כי הוא שוקל את הצעד – שעשוי לשנות את מעמדה של המדינה האפריקנית שאינה זוכה להכרה בין-לאומית

דורון פסקין | 12 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

בסוף השבוע האחרון עלה שמה של סומלילנד לכותרות הבין-לאומיות, לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר כי הוא בוחן אפשרות להעניק לה הכרה רשמית מצד וושינגטון. הצהרה זו מצטרפת לדיווחים קודמים על יוזמות דיפלומטיות וכלכליות שנועדו לשנות את הסטטוס קוו של הטריטוריה הבלתי מוכרת, ולהציב אותה כשחקן אסטרטגי במרחב קרן אפריקה.

סומלילנד הכריזה על עצמאותה מסומליה בשנת 1991, לאחר נפילת המשטר הצבאי במוגדישו. מאז היא מתפקדת כמדינה דה-פקטו עם ממשלה, צבא ומטבע משלה, אך אינה זוכה להכרה בין-לאומית. נכון לשנת 2024, היא מונה כ-6.25 מיליון בני אדם ושטחה כ-137,600 קמ"ר – פי 6.25 משטח מדינת ישראל.

בחירות 2024 שהתקיימו במדינה סימנו העברת שלטון דמוקרטית יחסית יציבה, שחיזקה את תדמיתה כישות פוליטית אחראית באזור רווי משברים.

נשיא סומלילנד, עבדרחמן מוחמד עבדאללהי, נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ

נשיא סומלילנד, עבדרחמן מוחמד עבדאללהי, נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ | צילום: LUIS TATO/AFP via Getty Images, Andrew Harnik/Getty Images

