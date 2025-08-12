 גל שריפות בדרום אירופה; מצב חירום לאומי הוכרז בספרד
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חום קיצוני ורוחות עזות הציתו שריפות בספרד, צרפת, פורטוגל, יוון ואיטליה; אלפים פונו מבתיהם ועשרות אלפי דונם עלו באש

דורון פסקין | 12 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

גל שריפות בדרום אירופה; מצב חירום לאומי הוכרז בספרד

ספרד מתמודדת עם גל נרחב של שריפות יער המשתוללות במספר מחוזות, בעקבות גל חום קיצוני ורוחות עזות. על פי דיווח בעיתון הספרדי "אל פאיס", הוכרז מצב חירום לאומי, לאחר שהאש גרמה לנזקים כבדים, לפינוי אלפי תושבים ולמותו של אדם אחד לפחות.

השריפה הגדולה ביותר משתוללת באזור מדריד, והתפשטה במהירות לעיירה טרס קנטוס. אדם אחד נספה לאחר שסבל מכוויות קשות בכל גופו, למעלה מ-1,000 דונם עלו באש וכ־180 תושבים פונו מבתיהם.

כוחות כיבוי אש פועלים לכבות את השריפה ביער טרנסקו שבפורטוגל, 11 באוגוסט 2025

כוחות כיבוי אש פועלים לכבות את השריפה ביער טרנסקו שבפורטוגל, 11 באוגוסט 2025 | צילום: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סומלילנד, עבדרחמן מוחמד עבדאללהי, נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ
טראמפ בוחן הכרה בסומלילנד – מהו האינטרס האמריקני מאחורי המהלך?

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הכריז בסוף השבוע האחרון כי הוא שוקל את הצעד – שעשוי לשנות את מעמדה של המדינה האפריקנית שאינה זוכה להכרה בין-לאומית

השליח האמריקני סטיב ויטקוף, 14 ביולי 2025
ניסיון של המתווכות להחיות את המשא ומתן לעסקת חטופים והפסקת אש

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מאשרים כי משלחת חמאס הגיעה לקהיר ביוזמה מצרית-טורקית ובתיווך אמריקני. לדבריהם, ישראל תהיה מוכנה לנהל משא ומתן בתנאים שקבע הקבינט הביטחוני לסיום המלחמה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך מסיבת העיתונאים היום
טראמפ מפעיל את המשמר הלאומי ומעביר את המשטרה בוושינגטון לשליטה פדרלית

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע על הצעד במטרה להתמודד עם בעיית הפשיעה בוושינגטון. "זה ימשיך הלאה, אנחנו מתחילים חזק מאוד עם וושינגטון הבירה וננקה אותה מהר"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024
נשיא איראן קרא לדיאלוג עם המערב וספג ביקורת חריפה על "כניעה"

דורון פסקין

"אם אומרים לי לא לנהל משא ומתן – מה אני אמור לעשות? להילחם? הם יבואו ויכו שוב", אמר נשיא איראן והואשם כי הוא יוצר "דיכוטומיה שקרית"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 10 באוגוסט 2025
ראש הממשלה: "הנחיתי את צה"ל לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על העיר עזה"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במסיבת העיתונאים היום
ראש הממשלה: "אני בוחן כרגע אפשרות של תביעה ממשלתית נגד ה'ניו יורק טיימס'"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לתקשורת הזרה

שתפו: