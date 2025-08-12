חום קיצוני ורוחות עזות הציתו שריפות בספרד, צרפת, פורטוגל, יוון ואיטליה; אלפים פונו מבתיהם ועשרות אלפי דונם עלו באש
דורון פסקין | 12 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
גל שריפות בדרום אירופה; מצב חירום לאומי הוכרז בספרד
ספרד מתמודדת עם גל נרחב של שריפות יער המשתוללות במספר מחוזות, בעקבות גל חום קיצוני ורוחות עזות. על פי דיווח בעיתון הספרדי "אל פאיס", הוכרז מצב חירום לאומי, לאחר שהאש גרמה לנזקים כבדים, לפינוי אלפי תושבים ולמותו של אדם אחד לפחות.
השריפה הגדולה ביותר משתוללת באזור מדריד, והתפשטה במהירות לעיירה טרס קנטוס. אדם אחד נספה לאחר שסבל מכוויות קשות בכל גופו, למעלה מ-1,000 דונם עלו באש וכ־180 תושבים פונו מבתיהם.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו