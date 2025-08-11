טראמפ מפעיל את המשמר הלאומי ומעביר את המשטרה בוושינגטון לשליטה פדרלית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע היום כי מתוקף סמכותו כנשיא הוא מפעיל את סעיף 740 של 'חוק השלטון העצמי של וושינגטון די.סי' משנת 1973, המעניק לנשיא שליטה על מחלקת המשטרה המטרופוליטנית למשך 48 שעות, כדי להתמודד עם בעיית הפשיעה.

"נוסף על כך, אני שולח את המשמר הלאומי כדי לסייע בהשבת החוק, הסדר והביטחון הציבורי בוושינגטון הבירה, והם יקבלו רשות לבצע את עבודתם כמו שצריך", אמר טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים.