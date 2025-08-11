 טראמפ מפעיל את המשמר הלאומי ומעביר את המשטרה בוושינגטון לשליטה פדרלית
נשיא ארה"ב הודיע על הצעד במטרה להתמודד עם בעיית הפשיעה בוושינגטון. זה ימשיך הלאה. "אנחנו מתחילים חזק מאוד עם וושינגטון הבירה וננקה אותה מהר"

צוות מגזין אפוק | 11 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע היום כי מתוקף סמכותו כנשיא הוא מפעיל את סעיף 740 של 'חוק השלטון העצמי של וושינגטון די.סי' משנת 1973, המעניק לנשיא שליטה על מחלקת המשטרה המטרופוליטנית למשך 48 שעות, כדי להתמודד עם בעיית הפשיעה.

"נוסף על כך, אני שולח את המשמר הלאומי כדי לסייע בהשבת החוק, הסדר והביטחון הציבורי בוושינגטון הבירה, והם יקבלו רשות לבצע את עבודתם כמו שצריך", אמר טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים.

חיילי המשמר הלאומי לא יהיו מוסמכים לעצור אנשים, אך הם יוכלו לעכב אנשים עד להגעת כוחות אכיפת החוק.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך מסיבת העיתונאים היום

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך מסיבת העיתונאים היום | צילום מסך

